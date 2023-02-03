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С начала года по шести маршрутам Белгородской агломерации изменили график движения

3 февраля 2023, 09:00
Фото: 1MI
Всего к белгородским властям с начала года поступило 46 обращений, которые касались новой маршрутной сети. Из них 12 просьб удовлетворили. Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, всего в более чем 80 маршрутов Белгородской агломерации были внесены существенные изменения в режим работы. Где-то интервал движения остался прежним, где-то уменьшился, где-то изменился несущественно.

С 1 января в шесть маршрутов в график движения ещё раз внесли изменения на основании обращений людей. Всего поступило 46 обращений, из них удовлетворили 12. По новым графикам автобусы начали курсировать 1 февраля.

Напомним, к примеру, изменилось расписание двух пригородных маршрутов № 231 и № 136. Также белгородцы добились изменения маршрута № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева».

Новые маршруты в Белгороде не потребовали дополнительных автобусов
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