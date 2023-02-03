С начала года по шести маршрутам Белгородской агломерации изменили график движения

Posted Сегодня, 09:00
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По словам чиновника, всего в более чем 80 маршрутов Белгородской агломерации были внесены существенные изменения в режим работы. Где-то интервал движения остался прежним, где-то уменьшился, где-то изменился несущественно.
С 1 января в шесть маршрутов в график движения ещё раз внесли изменения на основании обращений людей. Всего поступило 46 обращений, из них удовлетворили 12. По новым графикам автобусы начали курсировать 1 февраля.
Напомним, к примеру, изменилось расписание двух пригородных маршрутов № 231 и № 136. Также белгородцы добились изменения маршрута № 234 «ТПУ „Амбар“ — мкр. Разумное-54 — улица Лосева».