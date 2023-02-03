С начала года по шести маршрутам Белгородской агломерации изменили график движения

Всего к белгородским властям с начала года поступило 46 обращений, которые касались новой маршрутной сети. Из них 12 просьб удовлетворили. Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Сюжет Автобус по расписанию