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Posted Сегодня, 18:13

Published Сегодня, 18:13

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

Промплощадку бывшего химзавода в Шебекино благоустроят, несмотря на обстрелы

3 февраля 2023, 18:13
Фото: https://t.me/club_shebekino

Площадку химзавода отстроят в Шебекино под Белгородом в 2023 году

О старте работ по благоустройству огромной территории бывшего химического завода в Шебекино рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира.

По словам главы региона, благоустраивать территорию бывшего химзавода в Шебекино начнут в этом году, несмотря на сложную оперативную обстановку, так как развитие региона останавливать нельзя. При строительстве власти обеспечат все условия для безопасности людей.

Когда работы завершатся, это место станет похоже на цветущий сад, считает Вячеслав Гладков.

Напомним, на восстановление территории бывшего химического завода в Шебекино Белгородская область получила федеральный грант в размере 90 млн рублей. Территория бывшего градообразующего предприятия занимает 11,5 га.

Планируется, что уже к концу этого года на благоустроенной территории должны появиться зона отдыха, колесо обозрения, арт-объекты, фонтан, амфитеатр и площадь для массовых мероприятий.

Фото: https://t.me/club_shebekino
В 2023 году в Шебекинском округе отремонтируют территорию химзавода за 90 млн рублей
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#Ася Дугнист#Химзавод#Шебекинский химзавод#Химический завод#Шебекинский химический завод#Город#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков
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