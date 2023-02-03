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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Пользователи соцсетей делятся фотографией редчайшей птицы

3 февраля 2023, 13:21
Фото: vk.com/id440122067
казарка
Необычайно редкую для центра России птицу — краснозобую казарку — на речной полынье встретила фотограф-анималист Екатерина Миляхина, пишет «Орелtimes».

Краснозобую казарку удалось сфотографировать на реке в Орле. Эта птица гнездится в тундре только на территории России и занесена в международную Красную книгу. В центральных регионах страны она встречается в основном пролётом.

Казарка похожа на маленького гуся, но с более короткой и толстой шеей. Она очень заметна, особенно зимой на фоне снега, из-за своего необычного и яркого оперения с чёрными, белыми и рыжими цветами.

«Орелtimes» со ссылкой на Екатерину Миляхину дополняет, что увидеть в центральной России краснозобую казарку сродни северному оленю, который вдруг пробегал бы в наших широтах. Охота на казарку запрещена.

Тем временем в Белгородской области бушует эпидемия птичьего гриппа, из-за которой губернатора Вячеслава Гладкова попросили ввести карантин. Первый в 2023 году очаг опасной болезни нашли в селе Прокудино Старооскольского округа. Директорам белгородских птицефабрик отправили письма с предупреждением о вирусе. До этого несколько вспышек гриппа А (Н5N1) регистрировалось летом 2022 года.

Белгородского губернатора просят ввести карантин из-за птичьего гриппа
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#Ася Дугнист#Казарка#Общество#Орёл#Редкая птица
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