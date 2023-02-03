Пользователи соцсетей делятся фотографией редчайшей птицы

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Краснозобую казарку удалось сфотографировать на реке в Орле. Эта птица гнездится в тундре только на территории России и занесена в международную Красную книгу. В центральных регионах страны она встречается в основном пролётом.
Казарка похожа на маленького гуся, но с более короткой и толстой шеей. Она очень заметна, особенно зимой на фоне снега, из-за своего необычного и яркого оперения с чёрными, белыми и рыжими цветами.
«Орелtimes» со ссылкой на Екатерину Миляхину дополняет, что увидеть в центральной России краснозобую казарку сродни северному оленю, который вдруг пробегал бы в наших широтах. Охота на казарку запрещена.
Тем временем в Белгородской области бушует эпидемия птичьего гриппа, из-за которой губернатора Вячеслава Гладкова попросили ввести карантин. Первый в 2023 году очаг опасной болезни нашли в селе Прокудино Старооскольского округа. Директорам белгородских птицефабрик отправили письма с предупреждением о вирусе. До этого несколько вспышек гриппа А (Н5N1) регистрировалось летом 2022 года.