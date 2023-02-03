Пользователи соцсетей делятся фотографией редчайшей птицы

Тем временем в Белгородской области бушует эпидемия птичьего гриппа, из-за которой губернатора Вячеслава Гладкова попросили ввести карантин. Первый в 2023 году очаг опасной болезни нашли в селе Прокудино Старооскольского округа. Директорам белгородских птицефабрик отправили письма с предупреждением о вирусе. До этого несколько вспышек гриппа А (Н5N1) регистрировалось летом 2022 года.