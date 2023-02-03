Полиция нашла белгородца, избившего пенсионера под предлогом поиска солдат ВСУ

Возбуждено уголовное дело. По статье за разбой (ч. 3 ст. 162 УК РФ) ему грозит до 12 лет тюрьмы. Известно, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.