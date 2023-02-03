Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Полиция нашла белгородца, избившего пенсионера под предлогом поиска солдат ВСУ

3 февраля 2023, 06:47
Фото: УМВД России по Белгородской области
Подозреваемый забрал у пожилого мужчины 8 тыс. рублей. Происшествие случилось в конце января. Сообщалось, что в дом пенсионера мужчина проникнул под предлогом поиска бойцов ВСУ. Подозреваемого нашли и задержали в Белгороде, заявили в УМВД.

Происшествие случилось 30 января в Теребрено Краснояружского района. Вечером в дом 74-летнего пенсионера пришёл незнакомец. Сообщалось, что он пришёл якобы с целью поиска солдат ВСУ.

Мужчина зашёл в дом, избил пенсионера и, угрожая ножом, забрал у него около 8 тыс. рублей. О произошедшем в полицию сообщил брат пострадавшего.

3 февраля в региональном УМВД сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, нашли его в Белгороде.

Возбуждено уголовное дело. По статье за разбой (ч. 3 ст. 162 УК РФ) ему грозит до 12 лет тюрьмы. Известно, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Видео: УМВД России по Белгородской области
В Белгородской области мужчина под предлогом поиска солдат ВСУ избил пенсионера
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде 77-летний пенсионер перехитрил аферистов и помог задержать одного из нихДорогой вирус: пенсионер заплатил мошеннику 100 тысяч рублей за ремонт компьютераВ Белгороде задержали новых участников схемы обмана пенсионеров на 2,4 млн рублей
#Инна Рогова#ВСУ#Разбой#Задержание#Пенсионер#Происшествия#Белгородская область#Краснояружский район#Теребрено#Видео
Подпишитесь
Белгородский бизнес не может добиться страховых выплат после обстрелов
Сегодня, 06:13
У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО
Сегодня, 08:10
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
Белгородцы в Индии: один день на пляже в Гоа
Вчера, 14:58
В общежитии под Белгородом после обстрела три месяца не могут вставить окна
Сегодня, 07:31
В Белгородэнерго обсудили вопросы охраны труда
Сегодня, 07:30