Полиция нашла белгородца, избившего пенсионера под предлогом поиска солдат ВСУ

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Происшествие случилось 30 января в Теребрено Краснояружского района. Вечером в дом 74-летнего пенсионера пришёл незнакомец. Сообщалось, что он пришёл якобы с целью поиска солдат ВСУ.
Мужчина зашёл в дом, избил пенсионера и, угрожая ножом, забрал у него около 8 тыс. рублей. О произошедшем в полицию сообщил брат пострадавшего.
3 февраля в региональном УМВД сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина, нашли его в Белгороде.
Возбуждено уголовное дело. По статье за разбой (ч. 3 ст. 162 УК РФ) ему грозит до 12 лет тюрьмы. Известно, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.