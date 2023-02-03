По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением

История длинная: сперва забор разрешили поставить в мэрии, потом из той же мэрии Анне прислали письмо, что часть забора необходимо убрать до марта, а потом и вовсе пришлось обращаться за помощью к Валентину Демидову — дело может дойти до суда. Мэр пообещал в ситуации разобраться. Если вы тоже не в дискурсе, но хотите разобраться, то узнать подробности можно из цикла материалов «Бел.Ру».