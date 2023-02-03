По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Ранее «Бел.Ру» поделилось историей управдома на улице Гагарина, 27 Анны Бравко. Женщина рассказала об установленном жильцами рядом с их многоэтажкой заборе: он должен был защитить двор от наркоманов, пьяниц и ночных посетителей, но в итоге стал поводом для конфликта между соседями.
История длинная: сперва забор разрешили поставить в мэрии, потом из той же мэрии Анне прислали письмо, что часть забора необходимо убрать до марта, а потом и вовсе пришлось обращаться за помощью к Валентину Демидову — дело может дойти до суда. Мэр пообещал в ситуации разобраться. Если вы тоже не в дискурсе, но хотите разобраться, то узнать подробности можно из цикла материалов «Бел.Ру».
Ранее мы освещали конфликт только с позиции тех, кто ограждение установил. Теперь же мы получили возможность рассказать, что происходит по ту сторону изгороди: с редакцией связалась противница забора Ирина. Она объяснила, как проблема видится ей, и пояснила, почему, по её мнению, забор должен быть уничтожен.
Как мы отмечали ранее, одним из поводов для установки забора, по словам управдома, было желание оградить двор от ночных посетителей, наркоманов, мочащихся на глазах у детей пьяниц и прочих нежеланных гостей. Ирина с этим тезисом не согласилась.
Что мешает наркоману и пьянице обойти забор по Гагарина и зайти в открытый проход? Я не могу этот бред слушать. Все наркоманы и пьяницы сидят у своего общежития, либо же собираются напротив садика — они там облюбовали скамейку. По дворам они уже не ходят.
Как нам рассказала Бравко, одна из возможных причин, почему соседям не нравится забор, — необходимость обходить ограждение во время выгула собак. По мнению её оппонентки Ирины, это не совсем так.
Что самое интересное - когда мы идём по двору, то она нас не видит. А когда мы идём в обход — она нас постоянно видит. Зачем ей это? А затем: забор она поставила только по одной простой причине — она выгуливает в том месте собак, а когда она их отпускает, то из-за забора они не разбегаются.
Таким образом, утверждает Ирина, забор нужен был только для того, чтобы облегчить женщине выгул собак — «и все это знают». Противница забора считает, что кроме как «какими-то мифическими наркоманами» Бравко обосновать необходимость забора не может. Да и эти наркоманы, по данным Ирины, уже давно мертвы.
Был у нас жилец один, но он давно съехал и умер от наркотиков. А его брат был пьяницей, но он тоже умер. Их уже нет! И в нашем доме, в их квартире сейчас живут достойные люди.
Ирина призналась, что читать первый материал «Бел.Ру» ей было неприятно, ведь, по её мнению, там «нет ни слова правды». Жильцы соседних домов, настроенные против забора, узнав, что женщина будет разговаривать с нашим изданием, попросили передать, что за забор голосовал только 27-й дом, а 94-й был вообще категорически против - никакой функциональной нагрузки забор не несёт.
Какими-либо личными данными или документами, связанными с делом, Ирина делиться с нами отказалась.
Может вам ещё копии подписей прислать? Этого никогда не будет. Это личная информация, которая не разглашается.
Ирина также поделилась информацией о том, что к ним во двор для разбирательств приходил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он предложил компромисс: калитку днём оставлять открытой, на ночь — закрывать. Но, по словам Ирины, Анну это не устроило.
Она сказала: «никогда вы со мной не договоритесь!» Бедный мэр — он обалдел! Он, ещё когда и. о. был, приезжал. Мы просили его — ну сделайте что-нибудь! Не договорились.
К сожалению, «Бел.Ру» не может проверить достоверность этих слов и выяснить, действительно ли мэр «обалдел». Тем не менее, мы направим в администрацию запрос по этому поводу — чтобы узнать, как к ситуации относятся городские власти.
Женщина также рассказала, что 18 января уже ходила на встречу к Демидову. После этого калитку приоткрыли — но всего на один день, утверждает Ирина. После этого, по данным Ирины, Анна купила программатор — началось противостояние на цифровом уровне.
Тем, кто выступил против забора, пришлось, по словам Ирины, столкнуться с выбором: либо обходить калитку вокруг дома, либо смириться и купить электронные ключи по 120 рублей.
Те, кто выбирают первое, вынуждены, по данным Ирины, зимой терпеть гололёд. В основном это пожилые люди, и выбирать им особо-то нечего, ведь новыми электронными ключами они всё равно пользоваться не умеют.
Бабушки ходят через этот двор обычно, они не умеют ключами и приложением пользоваться и никогда не научатся. И то, им предложили не купить, а написать заявление: потом она [Анна Бравко] будет его рассматривать, писать резолюцию: тому ключи выдать, а тому не выдать. А почему мы должны, кто она такая, чтобы мы ей персональные данные передавали?
По мнению Ирины, ключи Анна должна была сделать бесплатно. Противники забора покупать их категорически отказываются: вместо этого они просят их у знакомых и делают копии. Правда, каждый раз их приходится в итоге переделывать.
За это время она три раза поменяла код на двери. Я вчера два раза специально там прошла, чтобы она увидела. Сейчас будет четвёртое перепрограммирование. А нам всё равно дают ключи, и мы их делаем. Это так смешно!
В качестве последних аргументов против забора Ирина привела следующие доводы:
Также Ирина попросила опубликовать присланную ею «фотографию с фекалиями». Просьбу женщину мы выполнили: изображение можно увидеть на обложке этого материала.
Вот, на самом деле, в чём таилась правда! А не в мифических наркоманах. Надо просто быть проще.
Напомним, что, по последним данным, на данный момент решается вопрос: будет ли установленный Бравко и жильцами забор соединяться с забором детского сада, или же придётся часть ограждения убирать. Согласно письму из мэрии, сделать последнее нужно до марта: в противном случае может начаться суд.
«Бел.Ру» будет следить за развитием истории — редакция всегда готова выслушать и поделиться мнением обеих сторон конфликта.