«Пазик» въехал в здание скорой помощи в Белгороде

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
ДТП произошло сегодня днём, 3 февраля. Пассажирский автобус въехал в здание скорой помощи, расположенное по адресу ул. Белгородского проспекта, 55.
По предварительном данным, 50-летний водитель попытался уйти от столкновения и не справился с управлением. Тем не менее, по данным УГИБДД, точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
«На момент ДТП в салоне автобуса находилось два пассажира. Никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня утром Белгород засыпало снегом. Зимние осадки внезапно выпали после долгого перерыва и покрыли собой как тротуары, так и проезжую часть. Ранее и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщал, что Белгород к снегопадам готов: в запасе у города имеется 16,5 тыс. метров кубических песко-соляной смеси, а техника находится в исправном состоянии.