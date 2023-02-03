«Пазик» въехал в здание скорой помощи в Белгороде

Сегодня утром Белгород засыпало снегом. Зимние осадки внезапно выпали после долгого перерыва и покрыли собой как тротуары, так и проезжую часть. Ранее и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщал, что Белгород к снегопадам готов: в запасе у города имеется 16,5 тыс. метров кубических песко-соляной смеси, а техника находится в исправном состоянии.