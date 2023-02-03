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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

«Пазик» въехал в здание скорой помощи в Белгороде

3 февраля 2023, 11:09
Фото: Telegram-канал "Молния"

Маршрутный автобус в Белгороде въехал в здание скорой помощи

Водитель автобуса следовал по маршруту № 213 и не справился с управлением, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.
Сюжет
Авария

ДТП произошло сегодня днём, 3 февраля. Пассажирский автобус въехал в здание скорой помощи, расположенное по адресу ул. Белгородского проспекта, 55.

По предварительном данным, 50-летний водитель попытался уйти от столкновения и не справился с управлением. Тем не менее, по данным УГИБДД, точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

«На момент ДТП в салоне автобуса находилось два пассажира. Никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сегодня утром Белгород засыпало снегом. Зимние осадки внезапно выпали после долгого перерыва и покрыли собой как тротуары, так и проезжую часть. Ранее и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов сообщал, что Белгород к снегопадам готов: в запасе у города имеется 16,5 тыс. метров кубических песко-соляной смеси, а техника находится в исправном состоянии.

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