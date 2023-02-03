Новые маршруты в Белгороде не потребовали дополнительных автобусов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По данным Боровицкого, с января в Белгородской агломерации запустили 132 маршрута, заключили 48 госконтрактов с шестью перевозчиками. Ежедневно в будние дни на маршрутах работает 511 автобусов. До 1 января 2023 года их было 507.
Почему 10 маршрутов добавили, а автобусов чуть больше? Это произошло за счёт более правильного использования транспортных средств.
Мстислав Боровицкий
Евтушенко добавил, что были маршруты, где был переизбыток автобусов, а на некоторых маршрутах рейсов не хватало.
Нельзя было ухудшить ситуацию на дорогах — чем больше бы мы выпустили транспортных средств на дороги, тем тяжелее было бы другим участникам дорожного движения. На некоторых маршрутах изменился класс автобусов, за счёт этого уменьшилось количество транспортных средств.
Сергей Евтушенко