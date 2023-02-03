Напомним, в Белгородской области действуют 14 мер поддержки семей с детьми. Их получателями являются около 150 тыс. семей. При этом около 40% белгородцев, обратившихся за оформлением единого пособия на ребёнка, получают отказ. Чаще всего это связано с высокими доходами родителей.