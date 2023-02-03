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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Маткапитал, пособия на детей, выплаты инвалидам: что проиндексируют с февраля

3 февраля 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Белгородской области на 11,9% увеличатся соцвыплаты

С 1 февраля в Белгородской области, как и по всей России, увеличится размер всех пособий и социальных выплат. Их проиндексируют на 11,9%, напомнили в региональном отделении Социального фонда России.

Увеличение коснётся самых распространённых выплат, которые получают белгородцы. В их числе — материнский капитал, пособия при рождении ребёнка и уходе за ним.

С учётом индексации размер материнского капитала увеличится до 586,9 тыс. рублей на первого ребёнка и 775,6 тыс. рублей — на второго. Инвалиды первой группы теперь каждый месяц будут получать по 5000 рублей, дети-инвалиды — по 3500, а ветераны боевых действий — по 3900 рублей.

Ежемесячная выплата героям и полным кавалерам ордена Славы составит 83,5 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка «подросло» до 22,9 тыс. рублей. А денежная компенсация набора социальных услуг теперь составляет 1500 рублей.

Напомним, в Белгородской области действуют 14 мер поддержки семей с детьми. Их получателями являются около 150 тыс. семей. При этом около 40% белгородцев, обратившихся за оформлением единого пособия на ребёнка, получают отказ. Чаще всего это связано с высокими доходами родителей.

Ежемесячную выплату в размере 3000 рублей получают и дети мобилизованных белгородцев. Таких в регионе насчитывается почти 2500 человек.

Фото: Соцфонд России по Белгородской области
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#Экономика#Белгородская область#Соцвыплаты#Пособия#Маткапитал#Индексация#Февраль#Ася Дугнист
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