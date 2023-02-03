Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Увеличение коснётся самых распространённых выплат, которые получают белгородцы. В их числе — материнский капитал, пособия при рождении ребёнка и уходе за ним.
С учётом индексации размер материнского капитала увеличится до 586,9 тыс. рублей на первого ребёнка и 775,6 тыс. рублей — на второго. Инвалиды первой группы теперь каждый месяц будут получать по 5000 рублей, дети-инвалиды — по 3500, а ветераны боевых действий — по 3900 рублей.
Ежемесячная выплата героям и полным кавалерам ордена Славы составит 83,5 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка «подросло» до 22,9 тыс. рублей. А денежная компенсация набора социальных услуг теперь составляет 1500 рублей.
Напомним, в Белгородской области действуют 14 мер поддержки семей с детьми. Их получателями являются около 150 тыс. семей. При этом около 40% белгородцев, обратившихся за оформлением единого пособия на ребёнка, получают отказ. Чаще всего это связано с высокими доходами родителей.
Ежемесячную выплату в размере 3000 рублей получают и дети мобилизованных белгородцев. Таких в регионе насчитывается почти 2500 человек.