Кондиционеры по правилам и обстрелы без выплат: что обсуждали в Белгороде 3 февраля

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Кондиционеры под копирку
В Белгороде несколько лет собираются навести порядок с кондиционерами на фасадах многоэтажек. Устанавливаются они хаотично, где заблагорассудится хозяевам квартир, а соседи потом массово жалуются властям на шум и капающий конденсат. Урегулировать этот вопрос хотели давно, и вот, наконец, депутаты горсовета вплотную подошли к решению наболевшей проблемы.
Пока что изучают опыт других регионов в этой сфере. Например, в Санкт-Петербурге установку кондиционера нужно согласовывать с профильным городским комитетом, а в Воронеже требования к их монтажу на фасадах домов прописаны в правилах благоустройства.
Какими эти правила будут в Белгороде, пока непонятно. И будут ли они распространяться на уже стоящие кондиционеры — тоже. В любом случае перед введением новых требований проект пройдёт публичное обсуждение с участием горожан.
Кино на сахарном заводе
«Мосфильм» хотел снимать кино в Белгородской области и даже уже договорился об этом с местными властями, но реализации задуманного помешала спецоперация. По понятным причинам съёмочный павильон в регионе создавать побоялись. А разместить его хотели на территории заброшенного сахарного завода в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Об этом рассказал его глава Владимир Жданов, который и договаривался со столичной фабрикой грёз.
Что теперь будет с заброшенным заводом, пока не определились. Но уже точно известно, что выпускать сахар здесь не будут — всё заводское оборудование разворовали. Даже если бы оно и осталось, технологии шагнули далеко вперёд, и инвесторам невыгодно вкладываться в восстановление производства в старой постройке.
Но территорию сахарного завода обязательно благоустроят и найдут ей достойное применение, чтобы этот объект стал гордостью Новой Таволжанки, заверил глава горокруга Владимир Жданов.
Обстрел — не форс-мажор
Белгородские бизнесмены возмущены ситуацией, которая складывается со страхованием техники, зданий и другого имущества в приграничных с Украиной районах. Из-за регулярных обстрелов фермеры и владельцы производства в этой зоне несут колоссальные убытки. Всё их имущество застраховано, при этом страховые компании отказываются платить деньги, так как обстрелы не вписаны в договор и не являются форс-мажором — для этого должно быть введено военное положение или режим ЧС.
Ситуацию осложняет ещё и то, что оценщики боятся ехать в приграничные районы из-за обстрелов, то есть никто не может подтвердить факт уничтожения имущества и оценить размер убытков
По мнению страховщиков, ни одна компания не согласится вписать в договор страхования ущерб из-за военных действий. Механизм компенсации потерь в этом случае должен быть отработан на государственном уровне, пока же такие инструменты отсутствуют. В итоге договор со страховой компанией как бы есть, но, по сути, его нет, так как обстрелы страховщики называют предпринимательским риском.