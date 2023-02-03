Кондиционеры по правилам и обстрелы без выплат: что обсуждали в Белгороде 3 февраля

Белгородские бизнесмены возмущены ситуацией, которая складывается со страхованием техники, зданий и другого имущества в приграничных с Украиной районах. Из-за регулярных обстрелов фермеры и владельцы производства в этой зоне несут колоссальные убытки. Всё их имущество застраховано, при этом страховые компании отказываются платить деньги, так как обстрелы не вписаны в договор и не являются форс-мажором — для этого должно быть введено военное положение или режим ЧС.