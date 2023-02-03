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Кондиционеры по правилам и обстрелы без выплат: что обсуждали в Белгороде 3 февраля

3 февраля 2023, 16:00
Фото: 1MI
Главными темами пятницы в Белгородской области стали съёмки фильма на сахарном заводе в Новой Таволжанке, которые сорвались из-за спецоперации, введение правил установки кондиционеров на фасадах многоэтажек, а также отказ страховых компаний признавать обстрелы форс-мажором.

Кондиционеры под копирку

В Белгороде несколько лет собираются навести порядок с кондиционерами на фасадах многоэтажек. Устанавливаются они хаотично, где заблагорассудится хозяевам квартир, а соседи потом массово жалуются властям на шум и капающий конденсат. Урегулировать этот вопрос хотели давно, и вот, наконец, депутаты горсовета вплотную подошли к решению наболевшей проблемы.

Пока что изучают опыт других регионов в этой сфере. Например, в Санкт-Петербурге установку кондиционера нужно согласовывать с профильным городским комитетом, а в Воронеже требования к их монтажу на фасадах домов прописаны в правилах благоустройства.

Какими эти правила будут в Белгороде, пока непонятно. И будут ли они распространяться на уже стоящие кондиционеры — тоже. В любом случае перед введением новых требований проект пройдёт публичное обсуждение с участием горожан.

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Кино на сахарном заводе

«Мосфильм» хотел снимать кино в Белгородской области и даже уже договорился об этом с местными властями, но реализации задуманного помешала спецоперация. По понятным причинам съёмочный павильон в регионе создавать побоялись. А разместить его хотели на территории заброшенного сахарного завода в Новой Таволжанке Шебекинского округа. Об этом рассказал его глава Владимир Жданов, который и договаривался со столичной фабрикой грёз.

Что теперь будет с заброшенным заводом, пока не определились. Но уже точно известно, что выпускать сахар здесь не будут — всё заводское оборудование разворовали. Даже если бы оно и осталось, технологии шагнули далеко вперёд, и инвесторам невыгодно вкладываться в восстановление производства в старой постройке.

Но территорию сахарного завода обязательно благоустроят и найдут ей достойное применение, чтобы этот объект стал гордостью Новой Таволжанки, заверил глава горокруга Владимир Жданов.

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Обстрел — не форс-мажор

Белгородские бизнесмены возмущены ситуацией, которая складывается со страхованием техники, зданий и другого имущества в приграничных с Украиной районах. Из-за регулярных обстрелов фермеры и владельцы производства в этой зоне несут колоссальные убытки. Всё их имущество застраховано, при этом страховые компании отказываются платить деньги, так как обстрелы не вписаны в договор и не являются форс-мажором — для этого должно быть введено военное положение или режим ЧС.

Ситуацию осложняет ещё и то, что оценщики боятся ехать в приграничные районы из-за обстрелов, то есть никто не может подтвердить факт уничтожения имущества и оценить размер убытков

По мнению страховщиков, ни одна компания не согласится вписать в договор страхования ущерб из-за военных действий. Механизм компенсации потерь в этом случае должен быть отработан на государственном уровне, пока же такие инструменты отсутствуют. В итоге договор со страховой компанией как бы есть, но, по сути, его нет, так как обстрелы страховщики называют предпринимательским риском.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Владимир Жданов#Итоги дня#Общество#Кондиционер#Сахарный завод#Мосфильм#Белгородские предприниматели#Страховщики.
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