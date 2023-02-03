Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Пожалуй, самая массовая авария случилась около 13:00 на улице Харьковской в Белгороде. По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, при перестроении Nissan врезался в Volkswagen, который ехал с ним в одном направлении, после чего вылетел на встречку и там врезался в автомобили Ford и Peugeot. Травмы получили водитель Peugeot и женщина 1982 года рождения, которая управляла автомобилем Nissan.
На Белгородском проспекте пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 213, врезался в здание скорой помощи. В салоне находились два человека, обошлось без травм. За рулём был мужчина 1972 года рождения. По предварительной версии, он не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
На спуске с Нового моста и вблизи улицы Костюкова на Щорса ДТП привели к транспортным заторам на дорогах. Ещё одно столкновение белгородцы зафиксировали на кольце у авторынка.
Аварии были и в Белгородском районе. Около 07:50 на трассе из Разумного в Новосадовый 41-летняя женщина за рулём Geely улетела в кювет — она не справилась с управлением. Обошлось без травм.
По данным УМВД, за время сильного снегопада только в Белгороде зарегистрировали 20 механических аварий, которые обошлись без пострадавших.
В связи с неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, особенно вблизи остановок и пешеходных переходов.