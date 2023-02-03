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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП

3 февраля 2023, 12:29
Фото: 1MI
В Белгороде и области 3 февраля выдалась аномально снежная погода — территорию накрыла метель. Областной центр преобразился, стал зимним и сказочным, но не для участников дорожного движения. Снег спровоцировал множество ДТП. Только в Белгороде их зафиксировали 20 — без пострадавших.
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ДТП

Пожалуй, самая массовая авария случилась около 13:00 на улице Харьковской в Белгороде. По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, при перестроении Nissan врезался в Volkswagen, который ехал с ним в одном направлении, после чего вылетел на встречку и там врезался в автомобили Ford и Peugeot. Травмы получили водитель Peugeot и женщина 1982 года рождения, которая управляла автомобилем Nissan.

На Белгородском проспекте пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту № 213, врезался в здание скорой помощи. В салоне находились два человека, обошлось без травм. За рулём был мужчина 1972 года рождения. По предварительной версии, он не справился с управлением. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Фото: belgorod01

На спуске с Нового моста и вблизи улицы Костюкова на Щорса ДТП привели к транспортным заторам на дорогах. Ещё одно столкновение белгородцы зафиксировали на кольце у авторынка.

Аварии были и в Белгородском районе. Около 07:50 на трассе из Разумного в Новосадовый 41-летняя женщина за рулём Geely улетела в кювет — она не справилась с управлением. Обошлось без травм.

Фото: t.me/codd31

По данным УМВД, за время сильного снегопада только в Белгороде зарегистрировали 20 механических аварий, которые обошлись без пострадавших.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и плохой видимостью водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, особенно вблизи остановок и пешеходных переходов.

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#Ася Дугнист#Автобус#Новый мост#ДТП#Авария#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Сильный снегопад
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