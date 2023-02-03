Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП

Пожалуй, самая массовая авария случилась около 13:00 на улице Харьковской в Белгороде. По предварительным данным УМВД России по Белгородской области, при перестроении Nissan врезался в Volkswagen, который ехал с ним в одном направлении, после чего вылетел на встречку и там врезался в автомобили Ford и Peugeot. Травмы получили водитель Peugeot и женщина 1982 года рождения, которая управляла автомобилем Nissan.