Исполнительного директора Чернянского молочного комбината оштрафовали во второй раз

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сотрудник ООО «Чернянский молочный комбинат» сообщил в прокуратуру о том, что на предприятии нарушили сроки выплаты аванса за октябрь. Надзорное ведомство провело проверку — факт подтвердился.
Руководителю молочного комбината внесли представление. Виновному должностному лицу выписали штраф в 20 тыс. рублей (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).
Примечательно, что это не первый штраф для исполнительного директора. Ранее её привлекали к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты и отпускных работникам (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Тогда сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.
В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что все нарушения уже устранены.
Ранее сообщалось, что с комбината требовали 1,4 млн рублей. Взыскателем выступала компания «Подворье».