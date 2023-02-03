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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Исполнительного директора Чернянского молочного комбината оштрафовали во второй раз

3 февраля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Работник комбината сообщил, что начальство нарушило сроки выплаты аванса. По итогам прокурорской проверки исполнительному директору выписали уже второй штраф. Первый ей назначили из-за несвоевременной выплаты зарплаты и отпускных, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Сюжет
Штраф

Сотрудник ООО «Чернянский молочный комбинат» сообщил в прокуратуру о том, что на предприятии нарушили сроки выплаты аванса за октябрь. Надзорное ведомство провело проверку — факт подтвердился.

Руководителю молочного комбината внесли представление. Виновному должностному лицу выписали штраф в 20 тыс. рублей (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Примечательно, что это не первый штраф для исполнительного директора. Ранее её привлекали к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты и отпускных работникам (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Тогда сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что все нарушения уже устранены.

Ранее сообщалось, что с комбината требовали 1,4 млн рублей. Взыскателем выступала компания «Подворье».

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#Инна Рогова#Штраф#Чернянский молочный комбинат#Зарплата#Прокуратура#Общество
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