Исполнительного директора Чернянского молочного комбината оштрафовали во второй раз

Примечательно, что это не первый штраф для исполнительного директора. Ранее её привлекали к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты и отпускных работникам (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Тогда сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.