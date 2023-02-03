Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В Белгородском районе построят госпиталь. Медучреждение будет рассчитано на 150 мест. На участке уже проходят земляные работы, деньги на работы выделили из федерального бюджета.
Есть предположения, что участок готовят именно под военный госпиталь. О его строительстве в декабре 2022 года говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как ранее заявил глава военного ведомства, всего планируется построить девять новых госпиталей. Они появятся в том числе в Брянске и Курске. Предполагалось, что военные госпитали построят до 2027 года.
Издание сообщает, что медучреждение могли построить на окраине Белгорода. Именно там, недалеко от базы «Белогорье», горожане ранее заметили строительную технику. Причём паспорта с информацией о работах на участке не было. Спустя время строительство загадочного объекта свернули.