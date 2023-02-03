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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом

3 февраля 2023, 14:53
Фото: 1MI
На участке в Белгородском районе уже проходят земляные работы, пишет «Фонарь». Возможно, речь идёт о военном госпитале, о строительстве которого ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

В Белгородском районе построят госпиталь. Медучреждение будет рассчитано на 150 мест. На участке уже проходят земляные работы, деньги на работы выделили из федерального бюджета.

Есть предположения, что участок готовят именно под военный госпиталь. О его строительстве в декабре 2022 года говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как ранее заявил глава военного ведомства, всего планируется построить девять новых госпиталей. Они появятся в том числе в Брянске и Курске. Предполагалось, что военные госпитали построят до 2027 года.

Издание сообщает, что медучреждение могли построить на окраине Белгорода. Именно там, недалеко от базы «Белогорье», горожане ранее заметили строительную технику. Причём паспорта с информацией о работах на участке не было. Спустя время строительство загадочного объекта свернули.

Под Белгородом власти свернули строительство загадочного объекта
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#Инна Рогова#Военный госпиталь#Строительство#Военнослужащие#Минобороны#Общество#Белгородская область#Белгородский район
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