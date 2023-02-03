Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом

Издание сообщает, что медучреждение могли построить на окраине Белгорода. Именно там, недалеко от базы «Белогорье», горожане ранее заметили строительную технику. Причём паспорта с информацией о работах на участке не было. Спустя время строительство загадочного объекта свернули.