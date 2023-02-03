Герои СВО: в Белгородской области за заслуги наградили троих военнослужащих

Прошлым летом Дмитрий командовал группой во время очередной из задач. Его ранили, но белгородца это не остановило. Впоследствии Дмитрий получил множественные огнестрельные и осколочные ранения в руки и ноги. Он находился в опасной зоне до потери сознания. Хотел подорвать себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен, но не смог — его спасли товарищи и доставили в госпиталь. Белгородцу вручили медаль «За Отвагу».