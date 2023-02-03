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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Герои СВО: в Белгородской области за заслуги наградили троих военнослужащих

3 февраля 2023, 08:54
Фото: соцсети Владимира Жданова

Боец из Белгородской области получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Уроженцев Белгородской области наградили медалями за их подвиги. Успехами бойцов поделились главы муниципалитетов.
Сюжет
СВО

Стало известно ещё о троих героях спецоперации из Белгородской области.

Глава Волоконовского района Сергей Бикетов рассказал об успехах Виталия Новикова. Он участвует в спецоперации с первых дней её проведения. За выдающиеся успехи и успешное выполнение задания Виталия Новикова наградили медалью Суворова. Как выяснилось, волоконовец с самого детства мечтал стать военным.

В Шебекинском округе есть свой герой — Максим Мальцев. Он отправился в зону проведения операции добровольцем. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность глава муниципалитета Владимир Жданов наградил Максима медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

И самая впечатляющая своим ужасом история произошла с уроженцем Валуйского округа Дмитрием. Он также принимал участие в СВО, сейчас — находится на реабилитации.

Прошлым летом Дмитрий командовал группой во время очередной из задач. Его ранили, но белгородца это не остановило. Впоследствии Дмитрий получил множественные огнестрельные и осколочные ранения в руки и ноги. Он находился в опасной зоне до потери сознания. Хотел подорвать себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен, но не смог — его спасли товарищи и доставили в госпиталь. Белгородцу вручили медаль «За Отвагу».

Виталий Новиков, уроженец Волоконовского районаВиталий Новиков, уроженец Волоконовского района
Максим Мальцев, уроженец Шебекинского округаМаксим Мальцев, уроженец Шебекинского округа
Дмитрий, уроженец Валуйского округаДмитрий, уроженец Валуйского округа
Виталий Новиков, уроженец Волоконовского района
Фото: соцсети Сергея Бикетова
О семилетнем герое из Валуйского округа узнала вся страна
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