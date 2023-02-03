Герои СВО: в Белгородской области за заслуги наградили троих военнослужащих

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Стало известно ещё о троих героях спецоперации из Белгородской области.
Глава Волоконовского района Сергей Бикетов рассказал об успехах Виталия Новикова. Он участвует в спецоперации с первых дней её проведения. За выдающиеся успехи и успешное выполнение задания Виталия Новикова наградили медалью Суворова. Как выяснилось, волоконовец с самого детства мечтал стать военным.
В Шебекинском округе есть свой герой — Максим Мальцев. Он отправился в зону проведения операции добровольцем. Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность глава муниципалитета Владимир Жданов наградил Максима медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
И самая впечатляющая своим ужасом история произошла с уроженцем Валуйского округа Дмитрием. Он также принимал участие в СВО, сейчас — находится на реабилитации.
Прошлым летом Дмитрий командовал группой во время очередной из задач. Его ранили, но белгородца это не остановило. Впоследствии Дмитрий получил множественные огнестрельные и осколочные ранения в руки и ноги. Он находился в опасной зоне до потери сознания. Хотел подорвать себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен, но не смог — его спасли товарищи и доставили в госпиталь. Белгородцу вручили медаль «За Отвагу».