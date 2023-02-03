Евтушенко: Водителей автобусов переманивают на работу в другие отрасли

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам чиновника, кто-то приходит работать водителем, кто-то уходит. При этом информации от перевозчиков о критической ситуации с кадрами не поступало.
Все автобусы выходят на линию, поэтому считаем, что водителей хватает. Водители уходят. Их переманивают на другие работы. Специалистов с данной категорией прав в области ограниченное количество. Кто-то уходит работать в другие сферы, например, в сельское хозяйство. Текучка кадров есть.
Сергей Евтушенко
При этом Евтушенко ответил, что в ЕТК проблем по водителям нет.
Текучка, как и в любой другой сфере, есть. Она не критична и не отражается на выходе автобусов на рейсы.
Сергей Евтушенко
Напомним, ранее стало известно, что ЕТК арендует легковой автомобиль с водителем за 80 тысяч рублей в месяц. Договор опубликовали на сайте госзакупок.