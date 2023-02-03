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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Евтушенко: Водителей автобусов переманивают на работу в другие отрасли

3 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
На сегодняшний день дефицита кадров нет, однако водителей автобусов переманивают на работу в другие отрасли. Об этом рассказал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

По словам чиновника, кто-то приходит работать водителем, кто-то уходит. При этом информации от перевозчиков о критической ситуации с кадрами не поступало.

Все автобусы выходят на линию, поэтому считаем, что водителей хватает. Водители уходят. Их переманивают на другие работы. Специалистов с данной категорией прав в области ограниченное количество. Кто-то уходит работать в другие сферы, например, в сельское хозяйство. Текучка кадров есть.
Сергей Евтушенко

При этом Евтушенко ответил, что в ЕТК проблем по водителям нет.

Текучка, как и в любой другой сфере, есть. Она не критична и не отражается на выходе автобусов на рейсы.
Сергей Евтушенко

Напомним, ранее стало известно, что ЕТК арендует легковой автомобиль с водителем за 80 тысяч рублей в месяц. Договор опубликовали на сайте госзакупок.

Белгородцы могут жаловаться на водителей, которые курят или говорят по телефону
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#Дефицит#Кадры#Текучка#Город#Автобус по расписанию#Белгород#Сергей евтушенко#Кристина Семенчук#ЕТК
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