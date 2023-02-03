Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

ЭФКО выплатила штраф за превышение вредных веществ в сбрасываемых водах

3 февраля 2023, 15:22
Фото: 1MI
Арбитражный суд Белгородской области принял отказ Белоблводоканала от иска к ЭФКО, так как последняя заплатила штраф, сообщается в определении суда.
Сюжет
Суд

Изначально Белоблводоканал подал на ЭФКО (АО «Эфирное») иск: причиной для разбирательств стал сброс ответчиком в августе 2022 года грязных сточных вод, вредных веществ в которых было больше нормы. С «Эфирного» водоканал требовал без малого 804 тыс. рублей.

Тем не менее, позже водоканал от иска отказался, так как ответчик оплатил сумму задолженности и покрыл госпошлину. В подтверждение Белоблводоканал предоставил платёжное поручение.

Между тем, истец в судебном заседании суду пояснил, что сумма государственной пошлины также возмещена ответчиком истцу. В связи с чем, судом вопрос о распределении судебных расходов не разрешается.
определение суда

Таким образом, производство по делу было остановлено.

ЭФКО зарегистрировано в Алексеевском районе Белгородской области. За 2021 год группа компаний отчиталась о прибыли в 123,9 млн рублей. Сфера деятельности ЭФКО — производство растительных и животных масел, а также жиров.

Напомним, что Белоблводоканал выступает истцом по более чем 300 делам. Среди ответчиков, помимо АО ЭФКО, «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».

Белводоканал не сумел оспорить штраф за загрязнение реки, но будет подавать апелляцию
Узнать подробнее
Читайте также:
Долги, неустойки, неисполнение обязательств: за что судились с Яковлевским ГОКомГубкинский «Комбинат КМАруда» выплатит через суд 3 млн рублей долга калужскому заводуНа белгородский «Сырный мир» подали в суд за долги
#Артем Черненко#Суд#Эфко#Белоблводоканал#Грязная вода#Общество#Белгородский бизнес#Белгородская область#Эксклюзив
Подпишитесь
Белгород засыпает снегом: видео
Сегодня, 09:58
У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО
Сегодня, 08:10
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Сегодня, 14:53
Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП
Сегодня, 12:29
Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий
Сегодня, 11:50