ЭФКО выплатила штраф за превышение вредных веществ в сбрасываемых водах

Изначально Белоблводоканал подал на ЭФКО (АО «Эфирное») иск: причиной для разбирательств стал сброс ответчиком в августе 2022 года грязных сточных вод, вредных веществ в которых было больше нормы. С «Эфирного» водоканал требовал без малого 804 тыс. рублей.