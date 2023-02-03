ЭФКО выплатила штраф за превышение вредных веществ в сбрасываемых водах

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Изначально Белоблводоканал подал на ЭФКО (АО «Эфирное») иск: причиной для разбирательств стал сброс ответчиком в августе 2022 года грязных сточных вод, вредных веществ в которых было больше нормы. С «Эфирного» водоканал требовал без малого 804 тыс. рублей.
Тем не менее, позже водоканал от иска отказался, так как ответчик оплатил сумму задолженности и покрыл госпошлину. В подтверждение Белоблводоканал предоставил платёжное поручение.
Между тем, истец в судебном заседании суду пояснил, что сумма государственной пошлины также возмещена ответчиком истцу. В связи с чем, судом вопрос о распределении судебных расходов не разрешается.
определение суда
Таким образом, производство по делу было остановлено.
ЭФКО зарегистрировано в Алексеевском районе Белгородской области. За 2021 год группа компаний отчиталась о прибыли в 123,9 млн рублей. Сфера деятельности ЭФКО — производство растительных и животных масел, а также жиров.
Напомним, что Белоблводоканал выступает истцом по более чем 300 делам. Среди ответчиков, помимо АО ЭФКО, «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский».