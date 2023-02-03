Долги, неустойки, неисполнение обязательств: за что судились с Яковлевским ГОКом

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
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Updated Сегодня, 08:24
Иск к ГОКу подавала белгородская строительная компания ООО «Кубаз». Бенефициаром компании является Любовь Маркелова. Организация была зарегистрирована в 2016 году.
ООО «Кубаз» требовало через суд взыскать с Яковлевского ГОКа задолженность по договорам возмездного оказания услуг в размере 8 586 741 рубля. Однако исковое заявление суд оставил без рассмотрения. В ходе судебного разбирательства стало известно, что против ООО «Кубаз» было начато конкурсное производство о признании банкротом. Были прекращены полномочия руководителя Маркеловой, а у представителя истца не было полномочий подписывать исковое заявление.
21 февраля 2022 года в Арбитражный суд Белгородской области поступил иск к Яковлевскому ГОКу от ИП Архипова Е. А. Предприниматель требовал признать ничтожными уведомления об одностороннем отказе ЯГОКа от договора. Стороны пришли к мировому соглашению — истец признал правомерным отказ ГОКа от договора, а ответчик должен был возместить предпринимателю убытки, причинённые прекращением договора, в размере 1,5 млн рублей.
Также в суд на Яковлевский ГОК подавал региональный оператор «Центр экологической безопасности». ЦЭБ планировал взыскать с ГОКа 81 193 рубля долга по договору на оказание услуг по обращению с ТКО за период с 1 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года. В итоге суд решил взыскать с Яковлевского ГОКа в пользу ЦЭБа сумму долга, а также 1 624 рубля госпошлины. 18 ноября от Яковлевского ГОКа поступили возражения относительно исполнения судебного приказа. Приказ был отменён.
В июле 2022 года в суд на АО «Яковлевский ГОК» подало ООО «Папалео». Организация хотела взыскать с предприятия 465 тыс. рублей за поставленный товар, 469 тыс. рублей неустойки за просрочку товара, 191 тыс. рублей процентов по коммерческому кредиту за время использования денежных средств. Общая сумма иска — 1,1 млн рублей. Иск был удовлетворён частично.
Кроме того, в декабре прошлого года с иском к Яковлевскому ГОКу обратилась московская компания ООО «Комус». Основной вид деятельности компании — оптовая неспециализированная торговля. Организация требует взыскать с ГОКа 220 568 рублей задолженности. Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу.
В конце декабря иск в суд к Яковлевскому ГОКу подало ООО «Электропромснаб». Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», дело касается исполнения обязательств по договорам поставки товаров, сумма иска составляет 201 тыс. рублей.
Также редакция «Бел.Ру» нашла исполнительное производство против ЯГОКа. Производство касалось возмещения вреда здоровью, причинённого при исполнении трудовых обязательств. Размер взыскания — 703 600 рублей. По данным «СПАРКа», исполнительное производство было возбуждено 4 июля 2022 года.
В настоящий момента на сайте УФССП России по Белгородской области есть информация о долге за два штрафа ГИБДД. Сумма задолженности составила 1000 рублей.