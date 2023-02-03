Долги, неустойки, неисполнение обязательств: за что судились с Яковлевским ГОКом

Также в суд на Яковлевский ГОК подавал региональный оператор «Центр экологической безопасности». ЦЭБ планировал взыскать с ГОКа 81 193 рубля долга по договору на оказание услуг по обращению с ТКО за период с 1 июня 2022 года по 30 сентября 2022 года. В итоге суд решил взыскать с Яковлевского ГОКа в пользу ЦЭБа сумму долга, а также 1 624 рубля госпошлины. 18 ноября от Яковлевского ГОКа поступили возражения относительно исполнения судебного приказа. Приказ был отменён.