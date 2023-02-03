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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Для обновление автобусного парка ЕТК нужно экономическое обоснование

3 февраля 2023, 09:55
Фото: 1MI
Об этом министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко заявил в ходе брифинга. Он также отметил, что нужно не просто расширять автопарк, но и менять его.

Вопрос о расширении автопарка ЕТК в 2023 году прозвучал в ходе брифинга. На него ответил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он отметил, что власти «за» расширение автопарка, но необходимо экономическое обоснование — насколько это необходимо.

Идут расчёты самых разных вариантов, изучение разных программ, которые есть на разных уровнях. Пока решения нет. Нужно не только расширять, но и менять парк. ЕТК, как и другой любой перевозчик, обязан это делать. Процесс живой, пока конкретных решений у нас нет.
Сергей Евтушенко

Напомним, в конце 2021 года сообщалось, что регион закупил 100 новых больших автобусов. Их планировалось запустить на маршрутах Белгородской агломерации уже в начале 2022 года.

Первую партию нового транспорта заметили в автопарке ЕТК в декабре. Автобусы белые: как ранее сообщалось, на них нанесут фирменный белгородский узор.

 



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#Кристина Семенчук#Автопарк#ЕТК#Расширение#Экономика#Автобус по расписанию#Белгород#Сергей евтушенко
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