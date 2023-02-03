Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий

По версии следствия, замруководителя заблаговременно сообщил директору коммерческой организации информацию о точных дате и времени размещения объявления о ней, её условиях, в том числе о заранее определённой начальной цене. Таким образом, остальные участники закупки были незаконно ограничены в конкуренции, а указанной компании обеспечили условия получения заказа.