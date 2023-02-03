Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Обвинение предъявили заместителю главы МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Поводом для возбуждения уголовного дела стала история, произошедшая в феврале 2022 года. Тогда проводилась закупка услуги для нужд территориального управления Росимущества.
По версии следствия, замруководителя заблаговременно сообщил директору коммерческой организации информацию о точных дате и времени размещения объявления о ней, её условиях, в том числе о заранее определённой начальной цене. Таким образом, остальные участники закупки были незаконно ограничены в конкуренции, а указанной компании обеспечили условия получения заказа.
Нарушение выявили сотрудники ФСБ. Обстоятельства уточняются. Самое суровое наказание по указанной части статьи за превышение должностных полномочий — до четырёх лет лишения свободы.