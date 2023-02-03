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Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий

3 февраля 2023, 11:50
Фото: 1MI
Замглавы территориального управления подозревают в том, что он незаконно ограничил участников закупки в конкуренции. Обстоятельства этой истории выясняются, сообщили в региональном следкоме.

Обвинение предъявили заместителю главы МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела стала история, произошедшая в феврале 2022 года. Тогда проводилась закупка услуги для нужд территориального управления Росимущества.

По версии следствия, замруководителя заблаговременно сообщил директору коммерческой организации информацию о точных дате и времени размещения объявления о ней, её условиях, в том числе о заранее определённой начальной цене. Таким образом, остальные участники закупки были незаконно ограничены в конкуренции, а указанной компании обеспечили условия получения заказа.

Нарушение выявили сотрудники ФСБ. Обстоятельства уточняются. Самое суровое наказание по указанной части статьи за превышение должностных полномочий — до четырёх лет лишения свободы.

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#Инна Рогова#Превышение должностных полномочий#Росимущество#Уголовное дело#Закупка#Происшествия#Белгородская область#Белгород
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