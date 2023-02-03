Стоит напомнить, что в декабре прошлого года глава государства Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла. Необходимости для государства и для Минобороны в этом в настоящий момент нет, добавил президент. Также об отсутствии необходимости начинать вторую волну мобилизации говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.