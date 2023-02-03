Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В сентябре прошлого года в России была объявлена частичная мобилизация. В рамках частичной мобилизации было призвано порядка 300 тыс. человек.
О начале второй волны мобилизации пока речи не идёт. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информация о новой волне мобилизации возникает искусственно из-за рубежа. Песков призвал не обращать внимания на слухи о мобилизации.
В конце января ТАСС со ссылкой на слова Пескова сообщило, что информация телеканала CNN о возможности ещё одной волны мобилизации в России недостоверна. Телеканал сообщал, что в России якобы рассматривается возможность мобилизации ещё 200 тыс. человек.
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года глава государства Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла. Необходимости для государства и для Минобороны в этом в настоящий момент нет, добавил президент. Также об отсутствии необходимости начинать вторую волну мобилизации говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек.