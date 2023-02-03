Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Будет ли вторая волна мобилизации в Белгородской области в феврале 2023 года?

3 февраля 2023, 15:18
Фото: 1MI
Планируется ли новая волна призыва на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, разбираемся в нашем материале.

В сентябре прошлого года в России была объявлена частичная мобилизация. В рамках частичной мобилизации было призвано порядка 300 тыс. человек.

О начале второй волны мобилизации пока речи не идёт. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информация о новой волне мобилизации возникает искусственно из-за рубежа. Песков призвал не обращать внимания на слухи о мобилизации.

В конце января ТАСС со ссылкой на слова Пескова сообщило, что информация телеканала CNN о возможности ещё одной волны мобилизации в России недостоверна. Телеканал сообщал, что в России якобы рассматривается возможность мобилизации ещё 200 тыс. человек.

Стоит напомнить, что в декабре прошлого года глава государства Владимир Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла. Необходимости для государства и для Минобороны в этом в настоящий момент нет, добавил президент. Также об отсутствии необходимости начинать вторую волну мобилизации говорила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на встрече с президентом, что в регионе было мобилизовано 4100 человек.

 

Читайте также:
Гладков назвал Путину число призванных в рамках частичной мобилизации белгородцевПесков объяснил, почему указ о частичной мобилизации продолжает действоватьПоложен ли призванным по частичной мобилизации белгородцам отпуск? Отвечает Гладков
#Призыв#Военная служба#Общество#Частичная мобилизация#Белгородская область#Алина Харина
Подпишитесь
Белгород засыпает снегом: видео
Сегодня, 09:58
У «Мосфильма» были планы на бывший сахарный завод под Белгородом до начала СВО
Сегодня, 08:10
По ту сторону: вторые участники «заборной войны» в Белгороде поделились своим мнением
Сегодня, 06:52
Госпиталь на 150 мест построят под Белгородом
Сегодня, 14:53
Из-за сильного снегопада в Белгороде произошло 20 ДТП
Сегодня, 12:29
Чиновник Росимущества в Белгороде попал под уголовное дело за превышение полномочий
Сегодня, 11:50