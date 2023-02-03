Бой Фёдора Емельяненко против американца Бейдера станет последним для Императора

Решение связать жизнь со спортом Емельяненко принял, вернувшись из армии в 1997 году. К этому времени он уже получил звание мастера спорта России по самбо и стал мастером спорта по дзюдо. В 1999 году он начал добиваться успехов уже на международном уровне: Фёдор Емельяненко вошёл в сборную страны по самбо и привёл её к золоту чемпионата Европы в командном зачёте.