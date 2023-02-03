Бой Фёдора Емельяненко против американца Бейдера станет последним для Императора

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
О своём желании сразиться с Райаном Бейдером Емельяненко сообщил ещё летом 2022 года. Американская спортивная организация Bellator приняла предложение Последнего императора. Изначально планировалось, что бой пройдёт на Красной площади в Москве, однако из-за санкций от идеи пришлось отказаться. По словам главы Bellator Скотта Кокера, нужен был нейтральный вариант. Скотт также отметил, что не хочет организовывать бой в маленьком месте и собирается сделать для белгородского бойца «что-то большое».
Для Емельяненко этот бой, судя по всему, имеет большое значение. В январе 2019 года староосколец проиграл Бейдеру в финальном бою Гран-при Bellator: американец уложил Фёдора за 35 секунд. Это было самое быстрое поражение в карьере Емельяненко.
Теперь же боец собирается взять реванш. Сражение, по мнению экспертов, обещает быть жарким: Емельяненко хоть и легенда ММА, но легенда в возрасте, «динозавр», как он сам себя называл. Кроме того, Емельяненко не сражался уже больше года. Сейчас Последнему императору 46 лет: по словам врачей, переносить удары в таком возрасте очень непросто.
Бейдер же быстрее, он хитёр и, судя по поведению в боях, умён. Так, Фёдора он нокаутировал, сымитировав проход в ноги и нанеся удар слева. Амбициозный и злой, более молодой американец не захочет лишить себя удовольствия повторить успех.
Не менее злой сейчас и Емельяненко: спортсмен мог завершить свою карьеру ещё в 2021 году, после уверенной и быстрой победы на Тимоти Джонсоном. Но Фёдор выбрал другой, более яркий путь: за три года он наверняка изучил все слабые места Бейдера, набрался мотивации и подготовился к бою.
Пройти последний должен ночью 5 февраля. Из-за санкций трансляцию в России не покажут. Тем не менее, можно будет попытаться посмотреть её с помощью сервиса Showtime. Предварительный кард боёв покажет официальный YouTube канала Bellator. Емельяненко должен выйти на помост не ранее 5:00 по московскому времени. Букмекеры дают меньший коэффициент на победу американца.
Своё громкое и грозное прозвище боец придумал не сам. Получил он его от фанатов в начале 2000-х годов. Дело в том, что на известном и сильнейшем в то время японском промоушене Pride Емельяненко разгромил множество соперников, став чемпионом организации в тяжёлом весе — своего рода «императором». После этого Pride обанкротился и закрылся — занять трон Емельяненко так никто и не успел.
Ещё одна версия гласит так: в 2004 году Емельяненко вышел на бой с Кевином Рэнделманом в футболке с надписью «Russian Last Emperor» — «Русский Последний император». Вероятно, с тех пор прозвище к бойцу и прицепилось.
Впрочем, сам Емельяненко скромно от титула открещивается — великим бойцом он себя не считает. На вопрос, нравится ли ему прозвище, журналистам ТАСС Фёдор ответил следующее:
Так меня прозвали в Японии. Но я всегда говорил, что последний император у нас один — царь-батюшка Николай II.
Тем не менее, на ринг Емельяненко выходит в трусах с надписью «The Last Emperor».
Родился будущий чемпион 28 сентября 1976 года в городе Рубежное, в Луганской области. Мать преподавала в местном ПТУ, отец был сварщиком. Семья Емельяненко многодетная: у бойца есть старшая сестра Марина и младшие браться Александр и Иван. Первый, к слову, тоже стал бойцом MMA.
С Белгородской областью Емельяненко «связался» в возрасте двух лет, когда его семья перебралась в Старый Оскол. Здесь же родились и младшие братья спортсмена, здесь же Емельяненко пошёл в среднюю школу и в десятилетнем возрасте стал посещать секции дзюдо и самбо.
Решение связать жизнь со спортом Емельяненко принял, вернувшись из армии в 1997 году. К этому времени он уже получил звание мастера спорта России по самбо и стал мастером спорта по дзюдо. В 1999 году он начал добиваться успехов уже на международном уровне: Фёдор Емельяненко вошёл в сборную страны по самбо и привёл её к золоту чемпионата Европы в командном зачёте.
В 2003 году он поступил в Белгородский госуниверситет на факультет физкультуры. Окончил его в 2009 году, а затем поступил в аспирантуру.
Первый профессиональный бой ММА Емельяненко провел в 2000 году под эгидой Rings. Тогда он провёл 11 боёв, из них только в одном проиграл японцу Цуеси Косаки. Уже на 17-й секунде японец нанёс запрещённый удар локтём, и медики не позволили Фёдору продолжить бой. Многие считают, что это поражение Фёдору приписали максимально несправедливо.
С 2002 года Емельяненко выступал под эгидой Pride — боец провел более 15 поединков за четыре года. Среди поверженных ими соперников такие гиганты, как Марк Коулмен, Антонио Родриго Ногейра, Мирко Филипович и многие другие.
За всю карьеру в ММА Последний Император одержал 40 побед и потерпел 6 поражений. На протяжении 10 лет россиянин не уступал ни одному сопернику.
Первый бой Фёдор проиграл Фабрисиу Вердуму в 2010 году. Следующие два поражения россиянин терпит в 2011 году от бразильца Антониу Силвы и Дэна Хендерсона. Три проигрыша подряд существенно снизили тогда рейтинги Емельяненко.
С 2017 года его международная карьера связана с организацией Bellator.
В 2010 году спортсмен стал депутатом Белгородской облдумы, а в 2012-м был включен в Совет по развитию физкультуры и спорта. На гонорарах от спонсоров Емельяненко зарабатывает около миллиона долларов в год. Часть из них отправляет на благотворительность.