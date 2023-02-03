Белгородцы могут жаловаться на водителей, которые курят или говорят по телефону

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По словам министра, в ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» работает круглосуточная диспетчерская служба (8 (4722) 23-29-25), обратившись в которую пассажиры могут решить ряд вопросов. Один из них — состояние автобусов. Также можно рассказать диспетчеру, если водитель разговаривает по телефону за рулём или курит.
Единственная просьба, не просто позвонить, а сообщить номер маршрута и время. Пассажир не должен знать, кто именно является перевозчиком, - главное, указать маршрут и время, коллеги уже сами найдут, кто перевозчик. А если ещё будут фотографии, будет ещё плюсом для того, чтобы принять меры.
Сергей Евтушенко
Чиновник также отметил, что в договорах водителей и перевозчиков всё прописано и за каждое подобное нарушение им выписывают штрафы, суммы которых в разы превышают размер неоплаченного билета за проезд.