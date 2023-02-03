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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Белгородцы могут жаловаться на водителей, которые курят или говорят по телефону

3 февраля 2023, 08:25
Фото: 1MI
За подобные нарушения водителям автобусов грозит штраф. Об этом сообщил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

По словам министра, в ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» работает круглосуточная диспетчерская служба (8 (4722) 23-29-25), обратившись в которую пассажиры могут решить ряд вопросов. Один из них — состояние автобусов. Также можно рассказать диспетчеру, если водитель разговаривает по телефону за рулём или курит.

Единственная просьба, не просто позвонить, а сообщить номер маршрута и время. Пассажир не должен знать, кто именно является перевозчиком, - главное, указать маршрут и время, коллеги уже сами найдут, кто перевозчик. А если ещё будут фотографии, будет ещё плюсом для того, чтобы принять меры.
Сергей Евтушенко

Чиновник также отметил, что в договорах водителей и перевозчиков всё прописано и за каждое подобное нарушение им выписывают штрафы, суммы которых в разы превышают размер неоплаченного билета за проезд.

 

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