Белгородцы могут жаловаться на водителей, которые курят или говорят по телефону

По словам министра, в ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» работает круглосуточная диспетчерская служба (8 (4722) 23-29-25), обратившись в которую пассажиры могут решить ряд вопросов. Один из них — состояние автобусов. Также можно рассказать диспетчеру, если водитель разговаривает по телефону за рулём или курит.