Белгородца лишили водительских прав на 1,5 года после ДТП с КамАЗом и танком

В Белгородской области произошло тройное ДТП. Chevrolet Cruze на высокой скорости въехал в стоявший на дороге танк. Боевая машина на момент аварии находилась на проезжей части из-за технической неисправности. От столкновения легковушка выехала на встречку и врезалась в КамАЗ.