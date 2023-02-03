Белгородца лишили водительских прав на 1,5 года после ДТП с КамАЗом и танком

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Белгородской области произошло тройное ДТП. Chevrolet Cruze на высокой скорости въехал в стоявший на дороге танк. Боевая машина на момент аварии находилась на проезжей части из-за технической неисправности. От столкновения легковушка выехала на встречку и врезалась в КамАЗ.
В аварии пострадал пассажир Chevrolet. Его здоровью причинён вред средней тяжести.
Водитель иномарки признал вину и раскаялся. Вместе с тем суд учёл, что это было повторное нарушение со стороны автомобилиста, что стало отягчающим обстоятельством.
Валуйский районный суд в итоге признал мужчину виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ). Водителя на 1,5 года лишили права управления транспортом.