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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Белгородца лишили водительских прав на 1,5 года после ДТП с КамАЗом и танком

3 февраля 2023, 14:27
Фото: 1MI
В тройном ДТП пострадал пассажир Chevrolet Cruze. Медики оценили состояние травмированного как средней степени тяжести. Подробности дела рассказали в суде.
Сюжет
ДТП

В Белгородской области произошло тройное ДТП. Chevrolet Cruze на высокой скорости въехал в стоявший на дороге танк. Боевая машина на момент аварии находилась на проезжей части из-за технической неисправности. От столкновения легковушка выехала на встречку и врезалась в КамАЗ.

В аварии пострадал пассажир Chevrolet. Его здоровью причинён вред средней тяжести.

Водитель иномарки признал вину и раскаялся. Вместе с тем суд учёл, что это было повторное нарушение со стороны автомобилиста, что стало отягчающим обстоятельством.

Валуйский районный суд в итоге признал мужчину виновным в нарушении ПДД, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ). Водителя на 1,5 года лишили права управления транспортом.

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#Инна Рогова#ДТП#Танк#КамАЗ#Легковушка#Суд#Авария#Лишение водительских прав#Белгородская область#Валуйский горокруг
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