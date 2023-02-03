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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Белгородские власти не нашли единого подхода к оповещению людей о новых маршрутах

3 февраля 2023, 09:13
Фото: 1MI
В основном, вопрос стоит об оповещении людей, которые не пользуются интернетом и гаджетами. Для них оптимальной системы оповещения о запуске новых маршрутов региональные власти ещё не нашли.

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, как о новых маршрутах, которые появились в Белгородской агломерации с 1 января текущего года, будут узнавать люди, которые не пользуются интернетом и гаджетами. Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, на решение данного вопроса нужно время.

Если разместить информацию на бумаге на остановках — это будет не совсем правильно. Потому что долговечность этого расписания будет коротким. Обещаем, что в ближайшее время мы постараемся этот вопрос проработать.
Мстислав Боровицкий

Своё мнение высказал и министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.

Представляете, что будет с остановкой, если мы развесим расписание всех маршрутов? Второй вариант — мы думали поставить электронное расписание. Но на это нужно время. И это тоже гаджет, но большой. Сейчас в автобусах ЕТК наклеено расписание. Но не все знают о новых маршрутах. Середину, которая удовлетворит минимум потребностей, к сожалению, мы не смогли пока за этот короткий период времени найти, чтобы донести информацию до пассажиров и не создать хаос на остановках. Вопрос на сегодняшний день не решён до конца. Это домашняя работа, которую мы ещё не выполнили.
Сергей Евтушенко
Расписание нескольких автобусов в Белгородской агломерации снова изменили
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