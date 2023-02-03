Белгородские власти не нашли единого подхода к оповещению людей о новых маршрутах

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, как о новых маршрутах, которые появились в Белгородской агломерации с 1 января текущего года, будут узнавать люди, которые не пользуются интернетом и гаджетами. Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, на решение данного вопроса нужно время.
Если разместить информацию на бумаге на остановках — это будет не совсем правильно. Потому что долговечность этого расписания будет коротким. Обещаем, что в ближайшее время мы постараемся этот вопрос проработать.
Мстислав Боровицкий
Своё мнение высказал и министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко.
Представляете, что будет с остановкой, если мы развесим расписание всех маршрутов? Второй вариант — мы думали поставить электронное расписание. Но на это нужно время. И это тоже гаджет, но большой. Сейчас в автобусах ЕТК наклеено расписание. Но не все знают о новых маршрутах. Середину, которая удовлетворит минимум потребностей, к сожалению, мы не смогли пока за этот короткий период времени найти, чтобы донести информацию до пассажиров и не создать хаос на остановках. Вопрос на сегодняшний день не решён до конца. Это домашняя работа, которую мы ещё не выполнили.
Сергей Евтушенко