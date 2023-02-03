Белгородские власти не нашли единого подхода к оповещению людей о новых маршрутах

В ходе брифинга журналисты поинтересовались, как о новых маршрутах, которые появились в Белгородской агломерации с 1 января текущего года, будут узнавать люди, которые не пользуются интернетом и гаджетами. Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, на решение данного вопроса нужно время.