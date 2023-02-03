Белгород засыпает снегом: видео

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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В Белгород пришла по-настоящему зимняя погода. В пятницу, 3 февраля, город накрыло снегопадом. Температура воздуха днём варьируется от -3 градусов до +2 градусов.
Ранее сообщалось, что Белгород к снегопадам готов. В запасе у города имеется 16,5 тыс. метров кубических пескосоляной смеси и противогололедных материалов. Средств хватит на месяц непрерывного и ежедневного снега. Кроме того, снегоуборочная техника находится в исправном состоянии, водительский состав укомплектован, сообщил во время оперативного совещания и. о. гендиректора Белгорблагоустройства Евгений Жигалов. После долгого перерыв снег в Белгороде впервые выпал 1 февраля.
Посмотрим, как коммунальщики будут справляться со снегопадом после долгого простоя из-за отсутствия осадков.