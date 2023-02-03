Андрей Скоч. О программах поддержки его фонда для журналистов

Под новым именем фонд продолжает свою благотворительную миссию, однако теперь он оказывает поддержку не только детям с болезнями сердца, но и в других важных социальных и гуманитарных проектах. Таким образом, депутат демонстрирует свое стремление к постоянному развитию и расширению сферы влияния своего фонда, а также свою готовность адаптироваться к изменяющимся потребностям общества и оказывать поддержку там, где она действительно нужна.