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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением

2 февраля 2023, 06:57
Фото: 1MI

Белгородцев проинформируют о ЧС путём голосового оповещения

Как именно это будет работать, пока непонятно. Городские власти прорабатывают алгоритм вместе с МЧС и Минобороны, заявил мэр Валентин Демидов. Градоначальник также объяснил, как будут работать с ответственными за открытие убежищ.
Сюжет
Укрытия

В Белгороде жителей будут предупреждать об опасности путём звукового оповещения, в том числе голосового. Об этом заявил мэр Валентин Демидов. Соответствующий алгоритм городские власти прорабатывают вместе с Минобороны и МЧС.

Представил мэр и схему взаимодействия с горожанами, ответственными за открытие убежищ. Им отправят СМС-сообщения через службы ЕДДС. После этого белгородцы, у которых есть ключи от укрытий, должны оперативно открыть помещения.

Предполагается, что вся система будет работать в комплексе.

В январе в Белгороде планировалось проверить укрытия — помещения должны были выбрать в случайном порядке. Открыть убежища требовалось за две минуты. Такие тренировки ранее неоднократно просили провести сами горожане.

Найти ближайшее укрытие можно и с помощью специального чат-бота в Telegram. Его разработал белгородец Андрей Созыкин.

Добавим, что накануне планировалось провести проверку работы систем оповещения не только в Белгороде, но и в остальных муниципалитетах. Об её итогах не сообщалось.

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#Голосовое оповещение#Укрытия#СМС-сообщения#Город#Новости Белгорода#СВО#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Инна Рогова
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