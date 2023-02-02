Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Белгороде жителей будут предупреждать об опасности путём звукового оповещения, в том числе голосового. Об этом заявил мэр Валентин Демидов. Соответствующий алгоритм городские власти прорабатывают вместе с Минобороны и МЧС.
Представил мэр и схему взаимодействия с горожанами, ответственными за открытие убежищ. Им отправят СМС-сообщения через службы ЕДДС. После этого белгородцы, у которых есть ключи от укрытий, должны оперативно открыть помещения.
Предполагается, что вся система будет работать в комплексе.
В январе в Белгороде планировалось проверить укрытия — помещения должны были выбрать в случайном порядке. Открыть убежища требовалось за две минуты. Такие тренировки ранее неоднократно просили провести сами горожане.
Найти ближайшее укрытие можно и с помощью специального чат-бота в Telegram. Его разработал белгородец Андрей Созыкин.
Добавим, что накануне планировалось провести проверку работы систем оповещения не только в Белгороде, но и в остальных муниципалитетах. Об её итогах не сообщалось.