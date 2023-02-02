Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением

Белгородцев проинформируют о ЧС путём голосового оповещения

Как именно это будет работать, пока непонятно. Городские власти прорабатывают алгоритм вместе с МЧС и Минобороны, заявил мэр Валентин Демидов. Градоначальник также объяснил, как будут работать с ответственными за открытие убежищ.