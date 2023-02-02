Жалобы на модную школу в Старом Осколе оказались безосновательными

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В «Бел.Ру» с жалобой обратилась местная жительница. По её словам, руководитель школы «Модная лига» занимается с детьми без регистрации юридического лица.
В чеке от 29 декабря 2022 года, который мы получили, указано — оплата консультативных услуг. Это не соответствует деятельности «школы» моделинга. В школе юных моделей обучают (этот факт подтверждает бумажка с приложениями под названием договор), а консультативные услуги относятся к сфере деятельности модельного агентства.
Местная жительница
Также девушка отмечает, что в штате «Модной лиги» нет профессиональных сотрудников (педагогов по актёрскому мастерству, хореографии, фотографа, бухгалтера и детского психолога).
Не сформированы группы детей с учётом возрастных и физических возможностей. Дети от 4 до 15 лет занимаются одновременно. Перемена наступает через 1,5 часа от начала занятий. Распорядок занятий и отдыха не соблюдается.
Отметила женщина
Чтобы разобраться в ситуации, редакция «Бел.Ру» направила официальные запросы в правительство области, администрацию Старооскольского горокруга, налоговую и в школу «Модная лига».
В правительстве нам сообщили, что в свободном реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности отсутствуют сведения о модельной школе «Модная лига» в Старом Осколе. За получением лицензии на осуществление образовательной деятельности «Модная лига» в министерство образования не обращалась. Жалобы на деятельность школы в правительство не поступали.
В УФНС по Белгородской области сообщили, что в ходе налогового контроля в ЕГРН отсутствует юридическое лицо с наименованием школа «Модная лига». В ходе налогового контроля стало известно, что занятия руководитель школы проводит не более двух раз в неделю. Директор зарегистрирована как самозанятая. Проверки в отношении неё не проводились.
В администрации Старооскольского горокруга отметили, что «Модная лига» осуществляет комплексные консультативные услуги по практическому применению и всестороннему развитию у детей навыков в области индустрии красоты. Занятия проходят по субботам. В администрации также подтвердили, что руководитель школы оформлена как самозанятая.
27 декабря в личные сообщения главы администрации округа поступило сообщение от родителя, чья дочь посещала «лигу». По данным администрации, там были представлены доводы о том, что руководитель «лиги» осуществляет деятельность без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии) на обучение. Специалисты администрации встретились с руководителем, а также с родителями, чьи дети посещают «лигу». В ходе мониторинга специалисты установили, что «лига» осуществляет консультативные услуги, которые, согласно ФЗ «Об образовании», не подлежат лицензированию.
Также специалисты опросили родителей, большинство которых претензий по организации занятий к руководителю не имеют. В администрации также добавили, что направили запрос о деятельности школы в надзорные органы.
В «Модной лиге» «Бел.Ру» сообщили, что не оказывают образовательных услуг. Руководитель организации оказывает консультативные услуги. Жалобы от родителей в школу не поступали. Также в «Модной лиге» добавили, что 12 января 2023 года на портале взаимодействия государственных органов власти Белгородской области с гражданами и бизнесом было зарегистрировано коллективное обращение об объявлении благодарности школе.
Напомним, что недавно белгородцы выступили против сноса детсада № 36 на месте будущего Белого квартала. На время строительства нового детского сада в центре города его воспитанников решили временно перевести в детсад № 63 на улице Преображенской. Вместит ли это учреждение всех детей — неизвестно. Также горожане утверждают, что в детсаду № 36 есть бомбоубежище, построенное по советским стандартам. Глава администрации Белгорода ответил, что ему нужно время, чтобы детально разобраться в ситуации.