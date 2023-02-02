Жалобы на модную школу в Старом Осколе оказались безосновательными

Напомним, что недавно белгородцы выступили против сноса детсада № 36 на месте будущего Белого квартала. На время строительства нового детского сада в центре города его воспитанников решили временно перевести в детсад № 63 на улице Преображенской. Вместит ли это учреждение всех детей — неизвестно. Также горожане утверждают, что в детсаду № 36 есть бомбоубежище, построенное по советским стандартам. Глава администрации Белгорода ответил, что ему нужно время, чтобы детально разобраться в ситуации.