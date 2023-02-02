В Центральном парке нельзя установить новые аттракционы, не срубив последние деревья

Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что необходимость в этом есть, потому что Центральный парк имени В.И. Ленина, в котором ранее находились аттракционы, за последние года сильно застроили. Теперь там нельзя установить аттракционы, не срубив все деревья.