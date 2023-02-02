В Центральном парке нельзя установить новые аттракционы, не срубив последние деревья

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
В вечернем прямом эфире губернатору Белгородской области поступил вопрос от неравнодушной белгородки: «Почему регион просит деньги на восстановление домов и в то же время строит развлекательный центр?». По мнению жительницы, деньги стоило направить на ремонт домов, а не на строительство очередного торгового центра.
Но глава региона опроверг эту информацию. В области идёт строительство нового парка аттракционов, а не развлекательного центра. На работы выделены средства не из областного бюджета: парк за собственные деньги строит заместитель председателя областной Думы Владимир Зотов.
Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что необходимость в этом есть, потому что Центральный парк имени В.И. Ленина, в котором ранее находились аттракционы, за последние года сильно застроили. Теперь там нельзя установить аттракционы, не срубив все деревья.
К сожалению, за последние несколько десятилетий парк застроили, по-простому – убили. Парк стал маленьким. Если там поставить современные аттракционы, то придётся вырубить последние деревья. Я считаю, что так делать категорически нельзя, в Белгороде не хватает зелени.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Поэтому на замену в регионе строят другой парк с аттракционами, который разместится на улице Корочанская. Уже стало известно, что первую очередь парка аттракционов планируется сдать к 5 августа.