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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

В Центральном парке нельзя установить новые аттракционы, не срубив последние деревья

2 февраля 2023, 16:36
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков объяснил, почему в Белгороде строят новый парк аттракционов

За последние годы парк сильно застроили, поэтому места для расположения аттракционов не осталось, сообщил в прямом эфире губернатор.

В вечернем прямом эфире губернатору Белгородской области поступил вопрос от неравнодушной белгородки: «Почему регион просит деньги на восстановление домов и в то же время строит развлекательный центр?». По мнению жительницы, деньги стоило направить на ремонт домов, а не на строительство очередного торгового центра.

Но глава региона опроверг эту информацию. В области идёт строительство нового парка аттракционов, а не развлекательного центра. На работы выделены средства не из областного бюджета: парк за собственные деньги строит заместитель председателя областной Думы Владимир Зотов.

Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что необходимость в этом есть, потому что Центральный парк имени В.И. Ленина, в котором ранее находились аттракционы, за последние года сильно застроили. Теперь там нельзя установить аттракционы, не срубив все деревья.

К сожалению, за последние несколько десятилетий парк застроили, по-простому – убили. Парк стал маленьким. Если там поставить современные аттракционы, то придётся вырубить последние деревья. Я считаю, что так делать категорически нельзя, в Белгороде не хватает зелени.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Поэтому на замену в регионе строят другой парк с аттракционами, который разместится на улице Корочанская. Уже стало известно, что первую очередь парка аттракционов планируется сдать к 5 августа.

Первый этап строительства парка аттракционов в Белгороде закончат летом
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#Александра Склярова#Парк#Аттракционы#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир зотов
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