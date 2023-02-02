В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В Белгородском районе в четырёх населённых пунктах действует режим ЧС. В 2022 году полицейские выявили четыре случая хищений из домов в этих сёлах. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Виновников нашли, заявили изданию в местной администрации. Где именно зафиксировали хищения, не уточняется.
При этом в январе жительница Наумовки сообщала, что дома в населённом пункте грабят мародёры. По её словам, неизвестные взломали три дома и пытались проникнуть в четвёртый. Женщина опасалась, что повреждённые окна и двери во взломанных зданиях не заменят, так как это разрушения, не связанные с СВО. Уставшие от проблемы белгородцы грозили дойти до президента.
В то же время администрация Белгородского района факты мародёрства в Наумовке отрицала. По информации чиновников, территорию круглосуточно патрулируют дружинники, сотрудники полиции и представители Минобороны РФ.
Напомним, что режим ЧС в Белгородском районе действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке. Аналогичный режим хотели ввести в Солнцевке, но по ней в итоге так ничего и не решили.