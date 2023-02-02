В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов

При этом в январе жительница Наумовки сообщала, что дома в населённом пункте грабят мародёры. По её словам, неизвестные взломали три дома и пытались проникнуть в четвёртый. Женщина опасалась, что повреждённые окна и двери во взломанных зданиях не заменят, так как это разрушения, не связанные с СВО. Уставшие от проблемы белгородцы грозили дойти до президента.