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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домов

2 февраля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Статистика актуальна на 2022 год. Возбуждены уголовные дела, сообщили в администрации Белгородского района изданию «Открытый Белгород». Ранее жительница одного из сёл жаловалась, что на проблему не обращают внимания.
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Режим ЧС

В Белгородском районе в четырёх населённых пунктах действует режим ЧС. В 2022 году полицейские выявили четыре случая хищений из домов в этих сёлах. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Виновников нашли, заявили изданию в местной администрации. Где именно зафиксировали хищения, не уточняется.

При этом в январе жительница Наумовки сообщала, что дома в населённом пункте грабят мародёры. По её словам, неизвестные взломали три дома и пытались проникнуть в четвёртый. Женщина опасалась, что повреждённые окна и двери во взломанных зданиях не заменят, так как это разрушения, не связанные с СВО. Уставшие от проблемы белгородцы грозили дойти до президента.

В то же время администрация Белгородского района факты мародёрства в Наумовке отрицала. По информации чиновников, территорию круглосуточно патрулируют дружинники, сотрудники полиции и представители Минобороны РФ.

Напомним, что режим ЧС в Белгородском районе действует в Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке. Аналогичный режим хотели ввести в Солнцевке, но по ней в итоге так ничего и не решили.

Уставшие от проблемы с мародёрами белгородцы пригрозили дойти до президента
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#Инна Рогова#Мародёры#Хищения#Режим ЧС#Кражи#Общество#Спецоперация#Белгородская область#Белгородский район
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