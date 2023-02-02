В школе опасно, а в лагере — нет? Белгородцев удивил сбор заявок в весенние лагеря

Начался дистант в целях безопасности детей в октябре 2022 года. Продлится он в 11 муниципалитетах как минимум до конца третьей четверти — до 24 марта. Несмотря на это у родителей начали собирать заявления в весенний лагерь с очным пребыванием. У белгородцев возник диссонанс.