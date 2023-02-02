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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В школе опасно, а в лагере — нет? Белгородцев удивил сбор заявок в весенние лагеря

2 февраля 2023, 09:21
Фото: 1MI

В школах Белгородской области формируют списки детей в весенние лагеря

Губернатор объяснил жителям причины таких действий. Как выяснилось, это не противоречит онлайн-обучению и вопросам безопасности.

Ранее мы писали, что жители Белгородской области продолжают спорить на тему дистанционного обучения. Некоторые просят открыть школы, другие — оставить всё как есть, пока небезопасно.

Начался дистант в целях безопасности детей в октябре 2022 года. Продлится он в 11 муниципалитетах как минимум до конца третьей четверти — до 24 марта. Несмотря на это у родителей начали собирать заявления в весенний лагерь с очным пребыванием. У белгородцев возник диссонанс.

Почему в школе вводить очное обучение опасно, а устраивать на базе школы весенний лагерь можно? Начался сбор заявлений в весенний лагерь с очным пребыванием в нём.
Ольга, белгородка

Глава региона Вячеслав Гладков объяснил ситуацию. Как выяснилось, ошибки в этих действиях нет — просто область готовится к разным вариантам развития событий. В том числе — и положительным. Губернатор отметил, что относиться к обстановке в Белгородской области статично невозможно. Поэтому приходится продумывать ходы сразу для многих сюжетов из возможных.

Все мы надеемся, что будет лучше. Если будет лучше — значит, должны выходить на очное обучение, запускаться лагеря. За один день это не решить. Будет ухудшение или такая же ситуация — значит, оставим на том же уровне, который есть сейчас. Это просто проработка одного из вариантов развития событий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Откройте школы и оставьте дистант: белгородцы разделились на два лагеря
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школа#Дистанционное обучение#Дистанционка#Детский лагерь#Очное обучение#Безопасность#Ася Дугнист
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