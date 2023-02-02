В Москве закончен прием заявок на конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В целом на суд специалистов и жюри представили 86 проектов. Регламент конкурса предусматривает, что одна команда может предлагать решение сразу нескольких задач. Партнеры конкурса представили командам для решения шесть реальных PR-кейсов. Об этом пишет newsnn.ru.
Второй год «Лучник Future» привлекает внимание студентов-пиарщиков со всей РФ. Будущие профессионалы проявляют все больший интерес к конкурсу. Его география расширяется, доказывая, что «Лучник Future» актуален и важен в развитии студенческого PR-сообщества. Приятнее всего, что среди участников можно увидеть знакомые лица. Эти люди были финалистами и даже победителями минувшего года. Зарождается новая традиция - ежегодное участие в конкурсе «Лучник Future», пояснила исполнительный директор проекта Юлия Мохова.
Следующим этапом является оценка работ специалистами и членами жюри конкурса. Так, до 15 февраля эксперты в сфере общественных связей должны проголосовать за работы в онлайн-формате. По результатам экспертного голосования объявят имена финалистов. Они попадут в шорт-лист и представят свои проекты на очных презентациях в Москве.
Добавим, что учредила конкурс дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник», а медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером конкурса.