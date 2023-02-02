В Москве закончен прием заявок на конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Второй год «Лучник Future» привлекает внимание студентов-пиарщиков со всей РФ. Будущие профессионалы проявляют все больший интерес к конкурсу. Его география расширяется, доказывая, что «Лучник Future» актуален и важен в развитии студенческого PR-сообщества. Приятнее всего, что среди участников можно увидеть знакомые лица. Эти люди были финалистами и даже победителями минувшего года. Зарождается новая традиция - ежегодное участие в конкурсе «Лучник Future», пояснила исполнительный директор проекта Юлия Мохова.