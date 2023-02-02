В каких автобусах в Белгороде карту нужно прикладывать к валидатору дважды

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В ещё одном автобусе в Белгороде нужно будет прикладывать карту к валидатору на входе и выходе. Корректировка коснётся маршрута № 223. Изменения вступят в силу уже с 7 февраля.
Напомним, что автобус следует от рынка «Салют» к Стрелецкой ЦРБ до мкр. Садовый.
Таким образом, количество маршрутов, работающих в режиме прикладывания карты на входе и выходе, увеличится до 17. Помимо автобуса № 223, речь идёт о следующих направлениях: