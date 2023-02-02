В каких автобусах в Белгороде карту нужно прикладывать к валидатору дважды

В Белгороде ещё один автобус будет работать в режиме «вход-выход»

Прикладывать карту к валидатору на входе и выходе придётся пассажирам автобуса № 223. Нововведения будут актуальны уже с февраля. Систему «чек-ин/чек-аут» внедрили уже на 17 маршрутах. На каких именно, рассказали в региональном минтрансе.

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