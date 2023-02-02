Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В каких автобусах в Белгороде карту нужно прикладывать к валидатору дважды

2 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI

В Белгороде ещё один автобус будет работать в режиме «вход-выход»

Прикладывать карту к валидатору на входе и выходе придётся пассажирам автобуса № 223. Нововведения будут актуальны уже с февраля. Систему «чек-ин/чек-аут» внедрили уже на 17 маршрутах. На каких именно, рассказали в региональном минтрансе.

В ещё одном автобусе в Белгороде нужно будет прикладывать карту к валидатору на входе и выходе. Корректировка коснётся маршрута № 223. Изменения вступят в силу уже с 7 февраля.

Напомним, что автобус следует от рынка «Салют» к Стрелецкой ЦРБ до мкр. Садовый.

Таким образом, количество маршрутов, работающих в режиме прикладывания карты на входе и выходе, увеличится до 17. Помимо автобуса № 223, речь идёт о следующих направлениях:

  • № 101 Рынок «Салют» — Пушкарное;
  • № 103 «Энергомаш» — ПМС (Путевая машинная станция, Разумное);
  • 103н «Энергомаш» — Нижний Ольшанец;
  • 111 «Энергомаш» — Недоступовка;
  • 111У Шопино — Дубовое;
  • 111С Пороховые склады — микрорайон Улитка;
  • 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской;
  • 114 «Энергомаш» — Мясоедово;
  • 114д Энергомаш» — Мясоедово;
  • 123 Ж/д вокзал — Крутой Лог;
  • 123А Ж/д вокзал — Маслова Пристань;
  • 127 Сады — БГТУ;
  • 172 «Энергомаш» — Малиново;
  • 223А Рынок «Салют» — ООО «Энергия»;
  • 237 Северный — Раздобаркина;
  • 238 Северный — Раздобаркина.
Расписание нескольких автобусов в Белгородской агломерации снова изменили
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде проверят автобусы в плачевном состоянииВ Белгороде автобус незаконно перевозил пассажировБелгородцы добились изменения ещё одного маршрута автобуса
#Инна Рогова#Чеек ин-чек аут#Вход-выход#Валидатор#Оплата проезда#Общество#Автобус по расписанию#Белгород#Белгородский район
Подпишитесь
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
У прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приютов для животных
Сегодня, 07:16
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением
Сегодня, 06:57
Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР
Сегодня, 08:12