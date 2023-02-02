В Белгородской области отреставрируют военный памятник «Будка Майсюкова»

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Жительница Старого Оскола обратилась к губернатору во время вечернего прямого эфира. Женщина попросила восстановить полуразрушенный военный памятник «Будка Майсюкова», чтобы дети не забывали свою историю.
Глава региона Вячеслав Гладков объяснил, почему мемориал оказался в таком плачевном состоянии и ответил, когда рабочие приступят к его реставрации.
Действительно, объект находится в крайне плачевном состоянии. Раньше он находился в собственности федеральной структуры, а затем в разрушенном состоянии его передали муниципалитету. В середине лета подготовили проект по его восстановлению, сейчас смета находится на экспертизе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава Старооскольского городского округа Андрей Чесноков встретится с губернатором. Они обсудят подготовленный проект, а затем в муниципалитете приступят к его восстановлению.
Отметим, что в январе 1943 года 15 старооскольких бойцов и два командира остановили вражеский отряд, численность которого достигла 500 человек.