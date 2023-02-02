Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

В «Белгородэнерго» прошёл третий семинар для руководителей профильных департаментов

2 февраля 2023, 08:58
Фото: «Белгородэнерго»
На базе филиала «Белгородэнерго» состоялся обучающий семинар по вопросам развития дополнительных услуг и сервисов. Участие в мероприятии приняли руководители профильных департаментов из двадцати регионов зоны ответственности компаний.

Открывая мероприятие, заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг Константин Михайленко отметил, что развитие данного направления является одной из трех стратегических задач компании. Он также подчеркнул, что целью мероприятия является повышение эффективности работы блока в сфере развития внешних и внутренних коммуникаций, менеджмента и проектного управления, профессиональных компетенций участников, применения ИТ-инструментария и внедрения новых направлений бизнеса.

Фото: «Белгородэнерго»

В рамках профессионального тренинга были рассмотрены основные принципы лидерства и расширения профессиональных компетенций, а также основные векторы развития отечественного бизнеса

«Развитие дополнительных услуг и сервисов — относительно новое направление в работе нашей компании. Тем не менее, нам уже удалось добиться серьезных результатов. Дальнейшее повышение темпа диверсификации бизнеса и объемов нетарифной выручки напрямую связаны с получением новых знаний, ростом уровня администрирования и качества командной работы. Такие мероприятия способствуют достижению данных целей», — отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Белгородэнерго подключило к сетям 34 медучреждения в населённых пунктах региона
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго выделило дополнительную мощность региональному технопаркуБелгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублейБелгородэнерго обеспечило электроснабжение школ в день написания итогового сочинения
#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Семинар#Руководитель#Город#Белгородская область
Подпишитесь
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
У прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приютов для животных
Сегодня, 07:16
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением
Сегодня, 06:57
Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР
Сегодня, 08:12