В «Белгородэнерго» прошёл третий семинар для руководителей профильных департаментов

Открывая мероприятие, заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг Константин Михайленко отметил, что развитие данного направления является одной из трех стратегических задач компании. Он также подчеркнул, что целью мероприятия является повышение эффективности работы блока в сфере развития внешних и внутренних коммуникаций, менеджмента и проектного управления, профессиональных компетенций участников, применения ИТ-инструментария и внедрения новых направлений бизнеса.