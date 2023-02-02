В Белгороде могут закрыть ночной маршрут автобуса

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как отметил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий, ночным маршрутом старались охватить центр города. Он отправляется от аэропорта в 01:00, а второй рейс выполняет с Харгоры в 02:20.
В новогоднюю ночь мы его торжественно отправили в первый рейс. Было 57 человек. Сейчас от силы за два ежедневных рейса он везёт от одного до пяти человек. Это не то, на что мы рассчитывали, учитывая массовость тех обращений, которые были — люди просили запустить ночной маршрут.
Мстислав Боровицкий
По словам Евтушенко, график ночного автобуса можно изменить, но никто с такой просьбой не обращался с начала года.
Мы обратной реакции не видим. Если бы люди обратились, что неудобное расписание, мы бы изменили. А получится, что мы сдвинем на час, спросят: «А на основании чего?». С 1 января ни одного обращения по ночному автобусу не было. До этого было: «Надо, надо, надо». Я был против. Люди говорили, что нужно. Если люди попросят сдвинуть график, мы сдвинем. Но пока идёт динамика к закрытию данного маршрута.
Сергей Евтушенко