В 2023 году проезд в Белгородской агломерации не подорожает

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как отметил чиновник, в текущем году повышения тарифов на перевозки в Белгородской агломерации не будет. Несмотря на это, перевозчики должны будут обеспечить выполнение условий контракт в условиях инфляции.
Надо ли это делать? (повышать тарифы — прим.ред.). Наверное, надо. Потому что тариф, который установлен в нашей агломерации, не повышался около пяти-шести лет. Инфляция есть, всё дорожает. Естественно, это ложится и на перевозчиков. Но это не снимает ответственность — они должны содержать автобусы и выполнять условия заключённых контрактов. В будущем всё возможно, но в этом году повышения не будет.
Сергей Евтушенко
Напомним, ранее стало известно, что на маршруте № 133 подорожал проезд. Причина в том, что произошло включение в путь следования пригородного маршрута дополнительных улиц.