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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В 2023 году проезд в Белгородской агломерации не подорожает

2 февраля 2023, 15:02
Фото: 1MI
Об этом заявил министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. При этом он отметил, что изменить тарифы стоило бы.

Как отметил чиновник, в текущем году повышения тарифов на перевозки в Белгородской агломерации не будет. Несмотря на это, перевозчики должны будут обеспечить выполнение условий контракт в условиях инфляции.

Надо ли это делать? (повышать тарифы — прим.ред.). Наверное, надо. Потому что тариф, который установлен в нашей агломерации, не повышался около пяти-шести лет. Инфляция есть, всё дорожает. Естественно, это ложится и на перевозчиков. Но это не снимает ответственность — они должны содержать автобусы и выполнять условия заключённых контрактов. В будущем всё возможно, но в этом году повышения не будет.
Сергей Евтушенко

Напомним, ранее стало известно, что на маршруте № 133 подорожал проезд. Причина в том, что произошло включение в путь следования пригородного маршрута дополнительных улиц.

 

 

 

 

Почему подорожал проезд в пригородном маршруте Белгородского района
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