Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

У прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приютов для животных

2 февраля 2023, 07:16
Фото: 1MI

Прокуратура нашла серьёзные нарушения в приютах для животных в Белгороде

В муниципальных приютах выявили проблемы с лекарствами, нет дезинфекционных барьеров, ветпунктов. Администрации города внесли представление с требованием устранить нарушения, сообщает прокуратура Белгородской области.

В Белгороде на территории двух муниципальных приютов для животных, относящихся к Белгорблагоустройству, прокуратура выявила серьёзные нарушения.

В приютах нет дезинфекционных барьеров, ветеринарных пунктов, карантинного отделения для животных. Помещения не оборудованы централизованными, децентрализованными системами водоснабжения.

Лекарства хранятся неправильно, ежедневный уход за животными и их кормление также выполняются с нарушениями. Чипирования нет, учёта больных и вакцинированных особей — тоже.

Администрации Белгорода внесли представление с требованием устранить все нарушения в муниципальных приютах. Сообщается, что дело находится на контроле прокурора города.

Отметим, что ещё летом 2022 года прокуратура подавала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак.

Прокуратура подала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы дождались открытия нового приюта для бездомных животныхВ Белгороде обсуждают идею строительства приюта с «кототерапией»Попавший в приют пёс мобилизованного белгородца тяжело смирился с разлукой
#Ася Дугнист#Приют для животных#Общество#Приют#Нарушения#Новости Белгорода#Прокуратура#Белгород
Подпишитесь
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Жителей Белгорода предупредят об опасности голосовым оповещением
Сегодня, 06:57
Белгородские власти рассказали о гибели рядового Народной милиции ДНР
Сегодня, 08:12