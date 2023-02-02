У прокуратуры появились вопросы к мэрии Белгорода из-за приютов для животных

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Белгороде на территории двух муниципальных приютов для животных, относящихся к Белгорблагоустройству, прокуратура выявила серьёзные нарушения.
В приютах нет дезинфекционных барьеров, ветеринарных пунктов, карантинного отделения для животных. Помещения не оборудованы централизованными, децентрализованными системами водоснабжения.
Лекарства хранятся неправильно, ежедневный уход за животными и их кормление также выполняются с нарушениями. Чипирования нет, учёта больных и вакцинированных особей — тоже.
Администрации Белгорода внесли представление с требованием устранить все нарушения в муниципальных приютах. Сообщается, что дело находится на контроле прокурора города.
Отметим, что ещё летом 2022 года прокуратура подавала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак.