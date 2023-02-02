У одной из компаний Фуглаевых за год прибыль сократилась на 36 млн рублей

Также Екатерина Фуглаева в 2021 году обратилась с иском в суд, чтобы взыскать с ООО «Актив» 14 026 244 рублей задолженности по агентскому договору от 6 июля 2018 года и 629 079 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 октября 2018 года по 30 июня 2021 года. 24 января между сторонами было заключено мировое соглашение. Ответчик признал долг, а истец отказался от взыскания с компании штрафной неустойки.