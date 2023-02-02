Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

У одной из компаний Фуглаевых за год прибыль сократилась на 36 млн рублей

2 февраля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Как менялись владельцы компании ООО «Актив» и почему с ней судилась дочь Анатолия Фуглаева Екатерина — в материале «Бел.Ру».

С 2018 года питерской компанией ООО «Актив» владел Сергей Фуглаев, бывший депутат горсовета, которого задержали в ноябре 2020 года вместе с братом Анатолием по обвинению в незаконном возмещении 116 млн рублей НДС через структуры УК «Добрыня». С 20 апреля 2020 года 100% уставного капитала ООО «Актив» стало принадлежать Юлии Алексеевой.

По данным портала Rusprofile.ru, ООО «Актив» зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании по итогам 2022 года составила 61 млн рублей, а прибыль — 16 млн рублей. В 2021 году выручка организации составляла 79 млн рублей, а прибыль — 52 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», у компании в собственности находится два помещения в Белгороде, а также два земельных участках в Чернянском районе в аренде.

В 2021 году с компанией три раза судилась Екатерина Фуглаева. В одном из исков Екатерина Фуглаева требовала взыскать с ООО «Актив» 14 395 678 рублей неосновательного обогащения. Позже в суд от Фуглаевой поступило ходатайство об отказе от исковых требований. 4 апреля 2022 года суд принял отказ от иска и прекратил производство по делу.

Также Екатерина Фуглаева в 2021 году обратилась с иском в суд, чтобы взыскать с ООО «Актив» 14 026 244 рублей задолженности по агентскому договору от 6 июля 2018 года и 629 079 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 октября 2018 года по 30 июня 2021 года. 24 января между сторонами было заключено мировое соглашение. Ответчик признал долг, а истец отказался от взыскания с компании штрафной неустойки.

Кроме того, в 2021 году индивидуальный предприниматель Екатерина Фуглаева требовала через суд взыскать с ООО «Актив» 4 180 031 рублей необоснованного обогащения. Позже от истца снова поступило ходатайство об отказе от исковых требований. Суд отказ принял и прекратил производство по делу.

Также с ООО «Актив» в 2021 году судилась администрация Белгорода. В 2021 году мэрия обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании о взыскании неосновательно сбережённых денег в размере 575 466 рублей за пользование земельным участком с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года. Следующее судебное заседание пройдёт 7 февраля 2023 года.

 

Читайте также:
Суд принял решение в деле о сосисках «Черкизово» из белгородских магазиновГубкинский «Комбинат КМАруда» выплатит через суд 3 млн рублей долга калужскому заводуВерховный суд поставил точку в деле белгородских энергетиков о хищении 241 млн
#Алина Харина#Суды#Доходы#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей Фуглаев#Анатолий Фуглаев#Екатерина Фуглаева#Белгородский бизнес#Юлия Алексеева
Подпишитесь
«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области
Сегодня, 08:50
Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
Сегодня, 10:14
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
Сегодня, 10:08