У одной из компаний Фуглаевых за год прибыль сократилась на 36 млн рублей

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
С 2018 года питерской компанией ООО «Актив» владел Сергей Фуглаев, бывший депутат горсовета, которого задержали в ноябре 2020 года вместе с братом Анатолием по обвинению в незаконном возмещении 116 млн рублей НДС через структуры УК «Добрыня». С 20 апреля 2020 года 100% уставного капитала ООО «Актив» стало принадлежать Юлии Алексеевой.
По данным портала Rusprofile.ru, ООО «Актив» зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка компании по итогам 2022 года составила 61 млн рублей, а прибыль — 16 млн рублей. В 2021 году выручка организации составляла 79 млн рублей, а прибыль — 52 млн рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», у компании в собственности находится два помещения в Белгороде, а также два земельных участках в Чернянском районе в аренде.
В 2021 году с компанией три раза судилась Екатерина Фуглаева. В одном из исков Екатерина Фуглаева требовала взыскать с ООО «Актив» 14 395 678 рублей неосновательного обогащения. Позже в суд от Фуглаевой поступило ходатайство об отказе от исковых требований. 4 апреля 2022 года суд принял отказ от иска и прекратил производство по делу.
Также Екатерина Фуглаева в 2021 году обратилась с иском в суд, чтобы взыскать с ООО «Актив» 14 026 244 рублей задолженности по агентскому договору от 6 июля 2018 года и 629 079 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 1 октября 2018 года по 30 июня 2021 года. 24 января между сторонами было заключено мировое соглашение. Ответчик признал долг, а истец отказался от взыскания с компании штрафной неустойки.
Кроме того, в 2021 году индивидуальный предприниматель Екатерина Фуглаева требовала через суд взыскать с ООО «Актив» 4 180 031 рублей необоснованного обогащения. Позже от истца снова поступило ходатайство об отказе от исковых требований. Суд отказ принял и прекратил производство по делу.
Также с ООО «Актив» в 2021 году судилась администрация Белгорода. В 2021 году мэрия обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании о взыскании неосновательно сбережённых денег в размере 575 466 рублей за пользование земельным участком с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2020 года. Следующее судебное заседание пройдёт 7 февраля 2023 года.