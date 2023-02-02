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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

«Сиргис» или «Клевер»: в Белгороде не могут определиться с названием для нового парка

2 февраля 2023, 11:18
Фото: 1MI

Белгородцам предложили выбрать название будущего парка аттракционов

В Белгороде строится новый парк аттракционов на берегу реки. Название ему ещё не выбрали — жителей региона пригласили поучаствовать в голосовании.

Изначально основным вариантом названия был «Сиргис». Именно так в древности называлась река Северский Донец, на которой строят парк. Но теперь белгородцам предложили и другие — «Клевер» и «Калейдоскоп». Можно написать и свой вариант.

Как выяснилось, название «Сиргис» не слишком понравилось местным жителям — оно набрало всего 16% голосов (на момент написания заметки). Пока что в опросе побеждает «Калейдоскоп», за него проголосовали 44% опрошенных. На втором месте «Клевер».

В комментариях появилось ещё одно предложение, получившее отклик — «Белые горки», которое указывает на Белый город и холмистую местность региона. И отражает особенность парка аттракционов — наличие горок.

Но были защитники и первоначального названия «Сиргис» с отсылкой к истории Белгородской области.

«Сиргис» — отличный вариант, как по мне. Необычно для слуха и при этом вызывает интерес. Плюс у него интересная история с привязкой к нашему региону.
Александр, белгородец

В прошлом году белгородцам уже предлагали принять участие в генерации названия для нового парка. В качества приза победителю должны были подарить годовой абонемент на посещение рекреационной зоны. Но после информация о победителе, как и о том, был ли он вообще, не освещалась.

Парк аттракционов в Белгороде могут назвать «Сиргис»
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