С подрядчика в Белгородской области взыскали 2,9 млн за проблемный капремонт МКД

Но на деле компания не до конца выполнила условия договора — кровлю не восстановили. Из-за этого администрация муниципалитета подала в суд на «Стройтрансфер» с требованием возместить убытки в размере 2 млн 894 тыс. рублей. Требование удовлетворили. А чтобы подрядчик точно выплатил деньги, на его нежилую недвижимость наложили арест.