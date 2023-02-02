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С подрядчика в Белгородской области взыскали 2,9 млн за проблемный капремонт МКД

2 февраля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Компания должна была провести капремонт в МКД, но не восстановила кровлю. Подрядчика через суд вынудили заплатить убытки, сообщила пресс-служба УФССП по Белгородской области.

С ООО «Стройтрансфер» в Старооскольском горокруге заключили договор на выполнение работ в МКД. Подрядчик должен был выполнить капремонт, в том числе восстановить крышу, внутридомовые инженерные системы, подвал, фасад.

Но на деле компания не до конца выполнила условия договора — кровлю не восстановили. Из-за этого администрация муниципалитета подала в суд на «Стройтрансфер» с требованием возместить убытки в размере 2 млн 894 тыс. рублей. Требование удовлетворили. А чтобы подрядчик точно выплатил деньги, на его нежилую недвижимость наложили арест.

И это сработало: руководство компании оплатило убытки за невыполненный ремонт кровли в полном объёме.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Новости Старого Оскола#Город#Капремонт многоэтажек#Нарушения#Кровля#Стройтрансфер
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