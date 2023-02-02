С подрядчика в Белгородской области взыскали 2,9 млн за проблемный капремонт МКД

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
С ООО «Стройтрансфер» в Старооскольском горокруге заключили договор на выполнение работ в МКД. Подрядчик должен был выполнить капремонт, в том числе восстановить крышу, внутридомовые инженерные системы, подвал, фасад.
Но на деле компания не до конца выполнила условия договора — кровлю не восстановили. Из-за этого администрация муниципалитета подала в суд на «Стройтрансфер» с требованием возместить убытки в размере 2 млн 894 тыс. рублей. Требование удовлетворили. А чтобы подрядчик точно выплатил деньги, на его нежилую недвижимость наложили арест.
И это сработало: руководство компании оплатило убытки за невыполненный ремонт кровли в полном объёме.