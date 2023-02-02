С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Компания «Луксар» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области и попросила взыскать с предприятия «Гарантресурс» 10,1 млн рублей. Заявление поступило 30 января. Дело рассматривается в категории «неосновательное обогащение» в суде первой инстанции.
Справка. Компания «Луксар» работает в Воронеже с 2014 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель — Валерий Чернышов, а бенефициар — Елена Сафонова. По итогам 2021 года выручка от продажи превысила 181 млн рублей. 29 января текущего года фирму признали банкротом и открыли конкурсное производство.
Предприятие «Гарантресурс» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Отрасль — оптовая торговля твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Руководитель и бенефициар — Ирина Хоришкова. По итогам 2020 года чистая прибыль компании составила 214 тысяч рублей.
Компания «Сахастройдортранс» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Автотранспортное предприятие 2020». Истец попросил взыскать задолженность по договору аренды транспортного средства (46,4 млн рублей), по договору аренды средств малой механизации оборудования (1 млн рублей), задолженность по договору субаренды транспортного средства (37 млн рублей), по договору поставки нефтепродуктов (4,2 млн рублей) и неустойку (более 2 млн рублей). Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 13 марта.
Справка. Компания «Сахастройдортранс» работает в Белгороде с 2020 года. Отрасль — деятельность автомобильного грузового транспорта. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Романов. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 105 млн рублей.
Фирма «Автотранспортное предприятие 2020» зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Компания также занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Руководитель и бенефициар — Константин Якушкин. Убыток предприятия по итогам 2021 года превысил 333 млн рублей.
Компания «Дистанционная медицина» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Истец попросил взыскать полную балансовую стоимость 1879 единиц утерянного оборудования, которое передали по договору, в сумме 9 млн рублей. Также компания «Дистанционная медицина» попросила взыскать расходы по оплате госпошлины в сумме 69 975 ₽. Суд иск принял и назначил предварительное судебное заседание на 13 апреля.
Справка. Компания «Дистанционная медицина» работает в Москве с 2012 года и занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Директор и бенефициар — Матвей Малкин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 6 млн рублей.
Предприятие «АСМ31» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к крестьянскому хозяйству «Вилора» Пионтковского Виктора Леонидовича. Истец попросил взыскать задолженность за поставленный товар (2,8 млн рублей) неустойку (около 1 млн рублей), задолженность за выполненные работы (5,4 млн рублей) и судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 ₽. В суде установили, что истец оплатил госпошлину по неверным реквизитам. Поэтому заявление оставили без движения. Устранить все недочёты истец может до 15 февраля.
Справка. Компания «АСМ31» зарегистрирована в Белгородском районе в 2021 году. Отрасль — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Руководитель и бенефициар — Вита Артамонова.
Крестьянское хозяйство «Вилора» Пионтковского Виктора Леонидовича работает в Приморском крае с 1993 года и занимается выращиванием зерновых культур. Руководитель — Лариса Пионтковская. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 40 млн рублей.
Компания «Ливадия-Н» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Аквагранула» и попросила взыскать задолженность в размере 12 млн рублей, договорную неустойку в размере 1,9 млн рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 93 107 рублей. Суд заявление принял. Стороны встретятся на собеседовании 2 марта.
Справка. Компания «Ливадия-Н» зарегистрирована в Яковлевском горокруге в 2015 году. Предприятие занимается производством готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах. Руководитель — Роман Потапов, а бенефициар — Александр Новосёлов. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 21 млн рублей.
Фирма «Аквагранула» работает в Московской области с 2020 года. Отрасль — производство готовых кормов для домашних животных. Руководитель — Сергей Янюшкин. По итогам 2021 года убыток предприятия составил 9 млн рублей.
ПАО «Промсвязьбанк» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Консом Плюс» о взыскании 8 млн рублей. Суд иск принял, возбудил производство по делу и вызвал стороны на собеседование на 9 марта.
Справка. Компания «Консом Плюс» работает в Старом Осколе с 2005 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель и бенефициар — Роман Воронин. По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 1,2 млн рублей.
АО СЗ «Дирекция ЮЗР» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «СК Импульс». Истец попросил взыскать задолженность по договору субподряда (21,8 млн рублей), проценты за пользование чужими деньгами и расходы по оплате госпошлины. Общая сумма исковых требований составила 35,8 млн рублей.
23 января 2023 года от АО СЗ «Дирекции ЮЗР» также поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на деньги фирмы и автомобиль «СК Импульс», недвижимое и движимое имущество, принадлежащее компании. Также истец потребовал передать легковой автомобиль на ответственное хранение АО СЗ «Дирекции ЮЗР».
Изучив материалы дел, суд отказал Дирекции ЮЗР в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер. Что касается иска по задолженности, собеседование назначили на 2 марта.
Справка. Компания «СК Импульс» зарегистрирована в Белгородском районе с 2018 года. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель и бенефициар — Евгений Степанушкин. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 3000 рублей.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области обратилось с иском к двум главам КФХ — Роману Долгих и Андрею Сергееву. С каждого ведомство просит взыскать по 3 млн рублей (возврат средств гранта прошлых лет) и по 2,4 млн рублей неустойки. Суд заявление принял. Собеседование состоится 27 февраля.