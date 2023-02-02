С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование

Предприятие «АСМ31» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к крестьянскому хозяйству «Вилора» Пионтковского Виктора Леонидовича. Истец попросил взыскать задолженность за поставленный товар (2,8 млн рублей) неустойку (около 1 млн рублей), задолженность за выполненные работы (5,4 млн рублей) и судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 ₽. В суде установили, что истец оплатил госпошлину по неверным реквизитам. Поэтому заявление оставили без движения. Устранить все недочёты истец может до 15 февраля.