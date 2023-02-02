Российский экс-пилот «Формулы-1» Квят выступит в гонках на выносливость

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Российский гонщик, выступавший ранее в «Формуле-1» Даниил Квят, стал пилотом команды Prema Racing и примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), сообщает «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт команды.
Россиянин также примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана». Квят будет выступать в категории LMP2 на машине Oreca, а его напарниками по экипажу под номером 63 станут итальянец Мирко Бортолотти и француженка Дориан Пин.
В «Формуле-1» Квят провел шесть сезонов, завоевав три подиума и 202 очка за карьеру.