РЭО готов вложить в строительство КПО в Липецкой области свыше 2,5 млрд рублей

По словам Дениса Буцаева, реализация проекта обойдется в сумму свыше двух с половиной миллиардов рублей, причем данную сумму готов предоставить РЭО через облигационный заем. При этом он отметил, что всю требуемую документацию смогли подготовить в максимально короткие сроки, а строительство комплексного объекта по обработке ТКО даст возможность Липецкой области достигнуть показателей федерального проекта по сортировке отходов и снижению захоронения на мусорных полигонах до пятидесяти процентов.