РЭО готов вложить в строительство КПО в Липецкой области свыше 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Мощность объекта - 200 тысяч тонн отходов в год. Финансирование готов предоставить Российский экологический оператор.
Издание newsnn.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о подписании на двадцать пятом Петербургском экономическом форуме соглашения, в рамках которого разработали дорожную карту реализации проекта комплексного объекта по обработке ТКО в Липецкой области. Строительство предприятия начнется уже в этом году.
По словам Дениса Буцаева, реализация проекта обойдется в сумму свыше двух с половиной миллиардов рублей, причем данную сумму готов предоставить РЭО через облигационный заем. При этом он отметил, что всю требуемую документацию смогли подготовить в максимально короткие сроки, а строительство комплексного объекта по обработке ТКО даст возможность Липецкой области достигнуть показателей федерального проекта по сортировке отходов и снижению захоронения на мусорных полигонах до пятидесяти процентов.
Липецкой областью была проведена работа по подготовке и заключению концессионного соглашения между регионом и компанией «СтройСельхозГарант» о строительстве и эксплуатации КПО «Экотехнопарк Липецкого района», которое одобрили депутаты Липецкого областного совета депутатов.
Инвестор готов в ближайшее время направить заявку на получение от Российского экологического оператора финансирования проекта. Необходимо отметить, что в 2023 году РЭО планирует реализовать несколько десятков проектов подобного плана по Российской Федерации.
Строительство комплексного объекта по обращению с ТКО запланировано в Липецком районе - предприятие сможет обслуживать территорию Липецка и трех районов: Липецкого, Задонского и Хлевенского. Строительство КПО осуществляется в рамках реализации федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
ППК “Российский экологический оператор” оказывает консультационную помощь по развитию и применению на рынке самых эффективных доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений, предоставляет поддержку в подготовке и реализации проектов на основе концессий, финансируемых за счет облигационного займа РЭО. С помощью данного механизма возможно финансирование Российским экологическим оператором проектов в размере до девяноста пяти процентов от общей стоимости с субсидированием девяноста процентов ключевой ставки ЦБ.