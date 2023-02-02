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Posted Сегодня, 20:22

Published Сегодня, 20:22

Modified Сегодня, 20:23

Updated Сегодня, 20:23

Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции

Сегодня, 20:22
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры в сборной Франции.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсеть игрока.

 

29-летний футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что навсегда запомнит победу на ЧМ-2018.

 

Также Варан заявил, что шел к этому решению несколько месяцев. По его мнению, будет правильно, если он уступит дорогу более молодым защитникам.

 

Рафаэль Варан начал играть за сборную Франции в 2013 году. За 10 лет он провел 93 матча и забил 5 голов. Помимо победы на чемпионате мира игрок также становился победителем Лиги наций, серебряным призером Евро-2016 и серебряным призером ЧМ-2022.

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