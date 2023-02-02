Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции

Posted Сегодня, 20:22
Published Сегодня, 20:22
Modified Сегодня, 20:23
Updated Сегодня, 20:23
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсеть игрока.
29-летний футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что навсегда запомнит победу на ЧМ-2018.
Также Варан заявил, что шел к этому решению несколько месяцев. По его мнению, будет правильно, если он уступит дорогу более молодым защитникам.
Рафаэль Варан начал играть за сборную Франции в 2013 году. За 10 лет он провел 93 матча и забил 5 голов. Помимо победы на чемпионате мира игрок также становился победителем Лиги наций, серебряным призером Евро-2016 и серебряным призером ЧМ-2022.