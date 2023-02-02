Рабочая неделя в Белгородской области закончится туманом и снегом

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В пятницу, 3 февраля, в Белгородской области установится облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег при -5…0 °С. Днём столбик термометра местами поднимется до +2 °С.
В светлое время суток выпадет снег, в отдельных районах — мокрый снег. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
В Белгороде, по данным Гидрометцентра, в ночь на 3 февраля выпадет снег при -2 °С. Днём ожидается мокрый снег, но уже при температуре +1 °С.