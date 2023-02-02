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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Рабочая неделя в Белгородской области закончится туманом и снегом

2 февраля 2023, 14:21
Фото: 1MI
При этом днём столбик термометра может подняться до +2 °С. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

В пятницу, 3 февраля, в Белгородской области установится облачная погода. Ночью ожидается небольшой снег при -5…0 °С. Днём столбик термометра местами поднимется до +2 °С.

В светлое время суток выпадет снег, в отдельных районах — мокрый снег. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В Белгороде, по данным Гидрометцентра, в ночь на 3 февраля выпадет снег при -2 °С. Днём ожидается мокрый снег, но уже при температуре +1 °С.

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#Инна Рогова#Снег#Туман#Гидрометцентр#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород
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