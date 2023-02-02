Пять человек погибли при пожаре в Севастополе

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:52
Информационному агентству «ТАСС» сообщили, что в ночь с 1 на 2 февраля в Севастополе загорелись строительные бытовки, в которых спали рабочие. Пять человек погибли.
Пожар возник в бытовках, где живут рабочие, участвующие в строительстве трассы «Таврида». Обнаружены тела пяти погибших.
сообщили журналистам «ТАСС».
Пожар охватил 200 квадратных метров. В настоящий момент на месте работают пожарные. Причины возгорания ещё уточняются.
Напомним, что 16 января в селе Новый Посёлок Ивнянского района Белгородской области в частном домовладении произошёл пожар. В нём нашли тела двух погибших: 68-летнего и 48-летнего мужчины. Предположительно, белгородцы задохнулись.
Яковлевский межрайонный отдел СУ СК России по Белгородской области проведёт проверку по факту пожара в домовладении. Предварительной причиной пожара стала неисправность печки.