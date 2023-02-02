Путин поручил быстрее решить вопрос с восстановлением жилья в Белгородской области

1 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ, главами нескольких регионов по вопросу восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов и в результате ЧС. На заседании в режиме ВКС участвовали губернаторы приграничных с Украиной регионов, в том числе Вячеслав Гладков.