Путин поручил быстрее решить вопрос с восстановлением жилья в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
1 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ, главами нескольких регионов по вопросу восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов и в результате ЧС. На заседании в режиме ВКС участвовали губернаторы приграничных с Украиной регионов, в том числе Вячеслав Гладков.
Белгородской области решено выделить 9,4 млрд рублей на строительство жилья. Дома или квартиры возведут прежде всего для жителей приграничья, которые не могут вернуться в свои дома из-за обстрелов.
Владимир Путин отметил, что вопросы нужно закрыть как можно быстрее, без бюрократической проволочки.
«Решение этих задач не должно „буксовать“, „вязнуть“ в бюрократических процедурах, действовать необходимо быстро и эффективно», — отметил глава государства.
Что касается денег, которые региону выделят из федерального бюджета, их Минфин РФ пообещал направить оперативно.
«Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, мы оперативно изыщем, и все необходимые средства будут предоставлены», — заявил глава ведомства Антон Силуанов.