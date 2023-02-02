Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Путин поручил быстрее решить вопрос с восстановлением жилья в Белгородской области

2 февраля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Президент накануне дал соответствующее поручение по всем регионам, которые граничат с Украиной. По словам главы государства, решение задач не должно увязнуть в бюрократических процедурах.
Сюжет
СВО

1 февраля Владимир Путин провёл совещание с членами правительства РФ, главами нескольких регионов по вопросу восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов и в результате ЧС. На заседании в режиме ВКС участвовали губернаторы приграничных с Украиной регионов, в том числе Вячеслав Гладков.

Белгородской области решено выделить 9,4 млрд рублей на строительство жилья. Дома или квартиры возведут прежде всего для жителей приграничья, которые не могут вернуться в свои дома из-за обстрелов.

Владимир Путин отметил, что вопросы нужно закрыть как можно быстрее, без бюрократической проволочки.

«Решение этих задач не должно „буксовать“, „вязнуть“ в бюрократических процедурах, действовать необходимо быстро и эффективно», — отметил глава государства.

Что касается денег, которые региону выделят из федерального бюджета, их Минфин РФ пообещал направить оперативно.

«Деньги, которые необходимы на восстановление жилья, мы оперативно изыщем, и все необходимые средства будут предоставлены», — заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область получит 9,4 млрд на строительство домов для жителей приграничьяКакие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?Из-за обстрелов свои дома в Белгородской области покинули почти 4000 человек
#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Строительство жилья#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Владимир Путин#Антон Силуанов
Подпишитесь
«Стропили кубики». Кто и за сколько работает на засечной черте в Белгородской области
Сегодня, 08:50
Экс-главу района в Белгородской области Тарасенко подозревают в получении взятки
Сегодня, 10:14
С «Городская поликлиника г. Белгорода» требуют 9 млн рублей за утерянное оборудование
Сегодня, 08:17
Не найдут крайнего: белгородка пожаловалась на огромную лужу под подъездом МКД
Сегодня, 08:22
Какие повреждённые при обстреле белгородские дома восстановят за 9,4 млрд рублей?
Сегодня, 05:47
Это командировка: в мэрии Белгорода подтвердили труд бюджетников на засечной черте
Сегодня, 10:08