Под Белгородом пропал мужчина в шлёпках со шрамом над бровью

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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28 января в посёлке Маслова Пристань пропал 57-летний мужчина. Виталий Калягин ушёл в тёмных резиновых шлёпках и спортивном костюме. У белгородца есть шрам над правой бровью. Он высокий — 178 см, нормального телосложения, с короткими русыми волосами.
Если у вас есть информация о пропавшем, просьба стандартная — позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.
В этот же день, 28 января, в селе Подгорное Валуйского округа пропала 86-летняя Лидия Головатская. Как сообщили в отряде, возможно, у неё потеря памяти.