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Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Под Белгородом пропал мужчина в шлёпках со шрамом над бровью

2 февраля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Где он находится, неизвестно с 28 января. В последний раз белгородца видели в Шебекинском горокруге, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

28 января в посёлке Маслова Пристань пропал 57-летний мужчина. Виталий Калягин ушёл в тёмных резиновых шлёпках и спортивном костюме. У белгородца есть шрам над правой бровью. Он высокий — 178 см, нормального телосложения, с короткими русыми волосами.

Если у вас есть информация о пропавшем, просьба стандартная — позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8 800 700 54 52 (бесплатно по РФ) или 112.

В этот же день, 28 января, в селе Подгорное Валуйского округа пропала 86-летняя Лидия Головатская. Как сообщили в отряде, возможно, у неё потеря памяти.

Фото: "Лиза Алерт"
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Маслова пристань#Пропал человек#Пропал мужчина#Лиза Алерт#Поисковый отряд
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