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Пермский холдинг VERRA вошел в рейтинг 30 лучших работодателей России

2 февраля 2023, 10:17
Фото: VERRA
Автохолдинг VERRA из Перми занял одну из лидирующих позиций в «Рейтинге работодателей России - 2022». На интернет-площадке по поиску работы HeadHunter опубликован список лучших работодателей страны среди предприятий с численностью штата до тысячи человек.

В тридцатку таких компаний в прошлом году вошла VERRA, которая участвует в рейтинге с 2020 года. Как передает издание properm.ru, VERRA является единственной автомобильной компанией, которая попала в топ-30 по стране в данной категории. Гендиректор предприятия Анна Бояршинова указала в качестве одной из отличительных особенностей VERRA средний срок трудовой деятельности сотрудников компании. Он составляет 9 лет и 6 месяцев.

Бояршинова подчеркнула, что компания уделяет большое значение развитию сотрудников. Это известно каждому в команде. В случае необходимости компания всегда поможет. В компании VERRA хорошо развита корпоративная культура, есть свой университет. Также на предприятии действуют различные программы поддержки.

«Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», - заключила глава автохолдинга.

Эксперты HeadHunter проводили анализ компаний  в рейтинге с учетом трех критериев. К ним относятся оценка развития HR-процессов на предприятии, внешняя оценка на основе отзывов соискателей, а также внутренняя оценка работников компании, готовых дать ей рекомендацию как работодателя.

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