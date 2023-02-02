Пермский холдинг VERRA вошел в рейтинг 30 лучших работодателей России

В тридцатку таких компаний в прошлом году вошла VERRA, которая участвует в рейтинге с 2020 года. Как передает издание properm.ru, VERRA является единственной автомобильной компанией, которая попала в топ-30 по стране в данной категории. Гендиректор предприятия Анна Бояршинова указала в качестве одной из отличительных особенностей VERRA средний срок трудовой деятельности сотрудников компании. Он составляет 9 лет и 6 месяцев.