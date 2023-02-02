Пермский холдинг VERRA вошел в рейтинг 30 лучших работодателей России

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В тридцатку таких компаний в прошлом году вошла VERRA, которая участвует в рейтинге с 2020 года. Как передает издание properm.ru, VERRA является единственной автомобильной компанией, которая попала в топ-30 по стране в данной категории. Гендиректор предприятия Анна Бояршинова указала в качестве одной из отличительных особенностей VERRA средний срок трудовой деятельности сотрудников компании. Он составляет 9 лет и 6 месяцев.
Бояршинова подчеркнула, что компания уделяет большое значение развитию сотрудников. Это известно каждому в команде. В случае необходимости компания всегда поможет. В компании VERRA хорошо развита корпоративная культура, есть свой университет. Также на предприятии действуют различные программы поддержки.
«Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников», - заключила глава автохолдинга.
Эксперты HeadHunter проводили анализ компаний в рейтинге с учетом трех критериев. К ним относятся оценка развития HR-процессов на предприятии, внешняя оценка на основе отзывов соискателей, а также внутренняя оценка работников компании, готовых дать ей рекомендацию как работодателя.