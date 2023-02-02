Новые маршруты не пользуются популярностью среди белгородцев

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По словам Боровицкого, с нового года в Белгородской агломерации появились десять новых маршрутов. Их запустили с учётом пожеланий и обращений людей. С начала года на новых маршрутах перевезли немногим больше 30 тысяч человек.
Пока, конечно, пассажиропоток на новых маршрутах недостаточно высок. Мы понимаем, что должно пройти определённое время, чтобы люди узнали маршруты и ими воспользовались.
Мстислав Боровицкий
Особенно Боровицкий отметил маршруты, которые несут наибольшую социальную нагрузку — с помощью которых люди могут доехать до медучреждений. Речь идёт о следующих автобусах:
Хотелось бы, чтобы именно этими четырьмя маршрутами люди реально массово пользовались.
Мстислав Боровицкий