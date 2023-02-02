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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Новые маршруты не пользуются популярностью среди белгородцев

2 февраля 2023, 14:25
Фото: 1MI
Всего с начала текущего года на новых маршрутах перевезли немного больше 30 тысяч человек. Об этом сообщил начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий.

По словам Боровицкого, с нового года в Белгородской агломерации появились десять новых маршрутов. Их запустили с учётом пожеланий и обращений людей. С начала года на новых маршрутах перевезли немногим больше 30 тысяч человек.

Пока, конечно, пассажиропоток на новых маршрутах недостаточно высок. Мы понимаем, что должно пройти определённое время, чтобы люди узнали маршруты и ими воспользовались.
Мстислав Боровицкий

Особенно Боровицкий отметил маршруты, которые несут наибольшую социальную нагрузку — с помощью которых люди могут доехать до медучреждений. Речь идёт о следующих автобусах:

  • № 48 «Аэропорт — улица Архиерейская — б-р Юности»
  • № 100 «Разумное — Дубовое — Стрелецкое»
  • № 136 «Майский — Комсомольский — Стрелецкое»
  • № 130 «Железнодорожный вокзал — инфекционный центр»
Хотелось бы, чтобы именно этими четырьмя маршрутами люди реально массово пользовались.
Мстислав Боровицкий
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#Маршруты#Новая маршрутная сеть#Город#Белгород#Белгородский район#Мстислав боровицкий#Автобус по расписанию#Кристина Семенчук
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